Zo krijg je de allermooiste blauweregen

Zelfs zonder tuin is het mogelijk om een uitbundig bloeiende blauweregen te hebben, aan een zonnige gevel heeft-ie genoeg. En dan is het een kwestie van slim snoeien en goed gieten.

Links- of rechtsom

Zoals veel mooie voorjaarsbloeiers komt ook de overdadig bloeiende blauweregen (Wisteria) oorspronkelijk uit het Verre Oosten. Kunstig draaien de twijgen van deze superklimmer omhoog. Grappig genoeg kun je daar de herkomst van de twee populairste soorten aan herkennen. De Wisteria sinensis is van origine Chinees en draait met zijn takken linksom. De Wisteria floribunda komt uit Japan en draait de andere kant op, dus tegen de klok in.

Los van dit eigenwijze gedrag lijken de sinensis en floribunda veel op elkaar. Ze bloeien even prachtig met lange bloemtrossen in het voorjaar. De sinensis wat eerder, in april, nog voordat het blad aan de twijgen verschijnt. De floribunda volgt in mei met eenzelfde duizelingwekkende bloemenwolk, maar inclusief groen blad.

De Wisteria floribunda ‘Alba’ bloeit uitbundig in het wit. Blauweregen kan niet hechten, maar wel stevig slingeren. Op en om een pergola, bijvoorbeeld.

Blauweregen: superslingeraar

Voor veel mensen is het liefde op het eerste gezicht als ze de imposant bloeiende blauweregen zien die weelderig slingert langs gevels, poorten en pergola’s. Het leuke is dat dit blauwe bloemenwonder voor bijna iedereen binnen handbereik ligt. Veel ruimte heeft de blauweregen namelijk niet nodig, zelfs geen tuin. Om in het voorjaar een zoete waterval van bloemen te veroorzaken, is een gevel met wat zonlicht al genoeg. Er is natuurlijk ook wat aandacht nodig om deze snelle groeier in goede banen te leiden, maar ingewikkeld is het zeker niet.

Blauweregen is een van de snelst groeiende klimplanten. De ranken kunnen tot vijftien meter hoog klimmen en tien meter in de breedte uitschieten. Helemaal vanzelf gaat dat niet, want de plant kan zich niet hechten. Hij moet dus worden geleid langs stevige lijnen waar hij zich omheen kan slingeren. Liever niet de regenpijp, die kan hij met zijn groeikracht simpelweg breken. Heel geschikt om de jonge twijgen richting te geven, is flexibel, rubberen buisbinddraad dat langs stevige haken (en ogen) in de muur of schutting loopt. Gebruik liever geen metalen binddraad, dit materiaal beweegt niet mee en kan in de groeiende takken gaan snijden. Leid het rubberen binddraad langs haken die zo’n vijf centimeter van de muur af staan, zodat het luchtig blijft achter de plant. Hetzelfde draad kan ook langs een pergola worden gespannen, zodat de blauweregen alle dwarsbalken kan bereiken en voor een paradijselijk bloemenplafond zorgt.

Wees niet te voorzichtig, jonge twijgen komen snel genoeg weer terug.

•

Laat bij het snoeien de steeds dikker wordende hoofdtakken met rust.

•

Gebruik voor het snoeien een scherpe, schone snoeischaar.

Knip na de bloei (juli-augustus) alle jonge zijtakjes terug tot 15-20 cm. Takken die in de weg zitten, kunnen gewoon worden weggeknipt.

Snoei na de winter (januari-februari) de lange zijscheuten uit de hoofd(gestel)takken tot 3-5 ogen (knoppen) terug.

De knoppen zijn donker van kleur en duidelijk te zien. Knip de scheut vlak boven een knopje af.

Het resultaat is een mooie, dichte bezetting van relatief korte takken vol bloemknoppen die in het voorjaar massaal tot bloei komen.

•

Na de bloei kan de plant lange, niet-eetbare peulen met zaad produceren. Ze zijn giftig, knip ze dus liefst direct af.

Snoeien doet bloeien

Als die wijsheid voor één plant opgaat, is het wel de blauweregen. Wanneer deze energieke groeier onbekommerd zijn gang mag gaan, is het resultaat een loodzware kluwen van takken, die hooguit voor vogels leuk is om in te nestelen. Snoeien dus, zodat de steeds dikker wordende hoofdtakken mooi blijven slingeren én om te stimuleren dat hij elk voorjaar zorgt voor een royaal bloemenspektakel.

Snoeien kan het best twee keer per jaar: in de zomer na de bloei en eind van de winter op een vorstvrije dag. Die eerste snoeibeurt in juli of augustus is bedoeld om de volgende bloei te bevorderen en om de groei in toom te houden. Nieuwe scheuten kunnen in één zomer gemakkelijk vier meter lang worden. De tweede snoeibeurt is om de plant nog wat in model te knippen voordat de bloei begint. Niet te rigoureus, er moeten zo veel mogelijk knoppen overblijven. Blauweregen bloeit op zijtakjes, in vaktaal ‘sporen’, die een jaar eerder aan de hoofdtakken zijn gegroeid. Hij bloeit dus op het oude hout, zoals dat heet. Streef naar zo veel mogelijk zijtakjes met drie tot vijf knoppen aan een sterk en regelmatig gestel van hoofdtakken. Daar kunnen de bloemtrossen dan sierlijk van afhangen.

Net even anders Een muur of schutting is de meest logische plek voor een blauweregen. Is die niet voorhanden, leid de plant dan langs een piramide van lange stokken of een ander vrijstaand object in de tuin. Nog een idee: een blauweregen op stam, als boompje.

Soorten & kleuren blauweregen

Blauweregen heeft deze naam omdat hij meestal helderblauwe bloemen krijgt, maar er zijn ook witte, roze en lila varianten. De lengte van de bloemtrossen kan per soort verschillen. Sommige zijn een halve meter lang, andere een stuk korter.

Er zijn circa tien soorten blauweregen. De bekendste zijn de Wisteria floribunda en Wisteria sinensis. Wisteria formosa is een kruising tussen beide. Van de Wisteria floribunda ’Royal Purple’ wordt beweerd dat hij de blauwste bloemen heeft. De Wisteria floribunda is er ook in wit (‘Alba’), lichtroze (‘Rosea’) en extra lang (de witte ‘Longissima Alba’ en violette ‘Macrobotrys’). Adembenemend lange bloemtrossen worden geproduceerd door Wisteria floribunda ‘Multiijuga’. Bij oudere exemplaren van deze soort kunnen ze wel één meter lang worden!

Variaties zijn er genoeg, in kleur of lengte van de trossen, maar een waterval van bloemen is de Wisteria altijd. Tenminste... als-ie voldoende wordt geleid langs balken en gevels. Eenmaal op de goede plek en – heel belangrijk! – met genoeg zonlicht zorgt hij elk jaar voor een groots spektakel in de tuin, langs het huis, de schuur of schutting.

O die geur…

Niks heerlijkers dan de zoete geur van een bloeiende blauweregen onder het raam na een frisse lentebui. Daar kan geen parfum tegenop. Kies slim als het vooral gaat om de geur, de sinensis ruikt namelijk veel sterker dan de floribunda. Extra geurig zijn de witte Wisteria sinensis ‘Alba’ en de ‘Profilic’ met lange, violette bloemtrossen.

Help, de blauweregen bloeit niet! Vaak is de reden te weinig zonlicht. De blauweregen staat dan niet op de meest geschikte plek. Het kan ook zijn dat er te weinig knoppen zijn gevormd doordat de plant te weinig is gesnoeid. Flink snoeien van de zijtakken kan de bloei dan weer stimuleren. Blauweregen is gelukkig nauwelijks gevoelig voor ziekten of plagen. • Bijzondere collectie Bij de Rotterdamse Trompenburg Tuinen hebben ze een collectie bijzondere Wisteria’s. Half mei staan ze massaal in bloei.

trompenburg.nl

Goed gekozen

Ideaal is als een blauweregen het eerstvolgende jaar na het planten al prachtige bloemtrossen krijgt. Koop daarom een exemplaar dat door enten is vermeerderd, dus niet door zaaien. Om zeker te zijn: kies een plant met knoppen of al in bloei, dan is zeker dat hij volgend jaar zal schitteren. ■

• Kies een plek met circa 6 uur zon per dag.

• De voet mag in de schaduw blijven, dat is zelfs beter, zo groeit de plant naar het licht.

• Plant de blauweregen 40-50 cm van de muur af, dan blijft het luchtig.

• Kort na het planten de hoofdtak iets in, dit stimuleert de groei van zijscheuten.

• Steun de hoofdtak de eerste tijd met een bamboestok.

• Geef de eerste tijd na het planten zo nodig extra water voor de groei.

De Wisteria sinensis geurt het zoetst, dus perfect boven een romantisch tuinbankje.

Fotografie: Gap Photos, Stocksy