Zo maak je een vogelhuisje schoon

Trek handschoenen aan, want het kan een vies klusje zijn.

Vogelhuisje schoonmaken

Vogelhuisjes moet je ieder jaar schoonmaken. In een schoon vogelhuisje, hebben de jongen in het komende seizoen een grote kans om te overleven. Begin met schoonmaken in het najaar, zo voorkom je dat je een laat legsel verstoort.

Maak het vogelhuisje buiten schoon en draag hierbij handschoenen. In het nestkastje kunnen parasieten als veerluizen zitten. Dat wil je natuurlijk niet met je blote handen aanraken. Wanneer je de handschoenen hebt aangetrokken, begin je eerst met het verwijderen van het achtergebleven nest. Daarna maak je het huisje schoon met heet water en een harde borstel. Gebruik géén schoonmaakmiddelen.

Ophangen

Is het vogelhuisje schoon en wil je het weer ophangen? Dan moet je met een paar dingen rekening houden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je het vogelhuisje op een rustige plek hangt, zodat de vogels zich veilig voelen en naar binnen durven. Hang het dus liever niet direct naast het terras op als je daar vaak zit. Verder mag het huisje niet in de volle zon hangen. Pas ook op met de wind. De invliegopening kan het beste op het noordoosten zijn gericht, want de wind komt in Nederland vaak uit het zuidwesten.

Heb je net de tuin op orde, groeit het onkruid in rap tempo weer terug. Niks aan te doen? Jawel hoor! Het enige wat je nodig hebt is een oude krant. Én een beetje geduld:

Bron: Vogelbescherming