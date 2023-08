Zó zaai je radijsjes (nu is het perfecte moment)

We leggen je uit hoe je de radijsjes het beste kunt zaaien.

Niet voorzaaien

Radijsjes zaai je in principe niet voor, maar direct in de volle grond. Je kunt ze ook in een pot telen, maar ook dan is het beter om meerdere zaden tegelijk te zaaien. Je kunt ze in de volle zon zaaien maar ook in de halfschaduw. De zaden kiemen binnen ongeveer 1 à 2 weken.

Geen kletsnatte grond

Maak een ondiep geultje in de grond en leg daar de zaadjes in, ongeveer 2 centimeter van elkaar. Dek af met een dun laagje aarde van maximaal 0,5 centimeter. Geef regelmatig wat water, de grond mag niet kletsnat zijn maar zéker ook niet uitdrogen.

Verzorging

De rode knolletjes hebben niet veel voeding nodig. In een pot met potgrond zit genoeg voeding voor de hele teelt van zaaien tot oogsten. In de volle grond kun je 2 weken voor het zaaien wat moestuinmest geven volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Oogsten

Je oogst radijsjes wanneer ze ongeveer 2 centimeter doorsnee zijn. Het blad is dan ongeveer 15 centimeter hoog. Met een vinger kun je de grond rondom de radijsjes wegvegen om te zien of ze al groot genoeg zijn om te oogsten. Is dat nog niet bij alle radijsjes het geval? Laat die dan gewoon staan en oogst ze pas wanneer ze groot genoeg zijn. Belangrijk is het om direct na de oogst de blaadjes van de radijs af te draaien, anders worden ze binnen een paar uur zacht. Je kunt radijsjes niet zo lang bewaren, ongeveer een dag. Als je ze in koud water legt, gaan ze nog net wat langer mee. Smullen maar!

Bron: www.groei.nl