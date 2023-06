Zonaanbidders: deze planten overleven een hittegolf wél

Planten die tegen warmte en droogte kunnen? Die zijn er genoeg, maar je moet ze wel even herkennen.

Plantensoorten die goed tegen hitte kunnen

Lavendel

De lavendelplant komt oorspronkelijk uit het Mediterraanse gebied en daardoor is het eigenlijk best logisch dat ‘ie goed gedijt bij hoge temperaturen. Behalve eens per jaar snoeien vraagt de plant om weinig onderhoud.

Zonnekruid

Als één plant een zonaanbidder is, dan is het de zonnekruid wel. Hiermee heb je gegarandeerd de hele zomer vrolijke geelrode bloemen in de tuin staan.

Sierdistels

Sierdistels, zoals de Eryngium, overleven goed bij droog en warm weer. De plant staat het liefst op een zonnige plek en loopt juist in de herfst en winter gevaar.

Stokroos

Goed nieuws voor liefhebbers van rozen: de stokroos overleeft een hittegolf waarschijnlijk wel. Je ziet deze bloemen vaak tegen muren opklimmen waardoor ze in de volle staan. Genoeg water haalt de stokroos uit zijn reserve.

Vuurpijl

De vuurpijl is nog zo’n plantensoort die van origine in een warmer klimaat leefde, en dus wordt deze plant erg blij wanneer de temperaturen oplopen. Zorg er in natte en koude tijden voor dat je ‘m afdekt: tegen dat klimaat is de plant dan weer niet bestand.

Struisriet

Een tuin vol riet is misschien een beetje kleurloos, maar het is een leuke afwisseling tussen andere bloemen door. Met de juiste verzorging blijft deze grassoort het hele jaar overleven in jouw tuin.

Regenwater of kraanwater: wat is eigenlijk beter voor je planten?

Bron: Garderner’s world magazine, MAX Vandaag