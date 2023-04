10 redenen waarom The Passion altijd scoort

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

1. Beste verhaal ooit

Er zijn genoeg ingrediënten die van The Passion een heerlijk tv-pareltje maken, maar het begint allemaal bij het verhaal. We weten hoe het afloopt, maar stiekem blijven we toch hopen dat Barabas een keer de sjaak is. En die tragische kruisiging blijft ook na dik tweeduizend jaar heul huiveringwekkend.

2. Hollandse hits

De muziek is natuurlijk onmisbaar. Met dank aan bandleider Eric van Tijn en zijn songselectie. Als Nederlandse artiest hoor je er tegenwoordig bijna niet meer bij als je het nog nooit tot The Passion hebt geschopt.

3. Verrassingen

De zangers en zangeressen zorgen non-stop voor kippenvel met surprise-effect. Toppers die we niet snel vergeten: Jeroen van Koningsbrugge met zijn hit Wit Licht in 2015. En Jamai, die met een song van Guus Meeuwis heel wat tranen door de huiskamers liet vloeien. Wij verheugen ons nu al op het hartverscheurende Jezus en Judas-duet...

4. Indrukwekkende decors

In de organiserende steden is het altijd een spektakel. Met prachtige plaatjes zoals René van Kooten midden op de Hofvijver, die ook zorgde voor spektakel in dit programma. Of Danny de Munk vanaf het topje van de Erasmusbrug. Daar kan geen studio tegenop.

5. Blunders

In zo’n XL liveproductie als The Passion zit een ongeluk in een klein hoekje. Zo ging Anita Meyer bijna onderuit, omdat ze op haar sjaal stond. De Rotterdamse bleef maar net op de been. Anita kon alleen niet voorkomen dat ze haar tekst vakkundig verbouwde tot het legendarische: “Niemand weet waarom er slep pap in de kou”. Oké, Anita! En dat was niet het enige ongemakkelijke moment in The Passion...

6. Vernieuwend

Het lijkt misschien alsof er weinig verandert aan de formule, maar stiekem proberen ze regelmatig iets nieuws uit. Zo zong Rob Dekay in 2021 voor het eerst een vanuit het Engels vertaald liedje. Zijn versie van Rag’n’Bone Mans Human werd zo’n succes, dat dit niet de laatste vertaling is...

7. Leuke debutant

Vorig jaar maakten we voor het eerst kennis met een nieuw personage: Maria Magdalena. Het dubieuze liefje van Jezus werd voor die tijd vakkundig doodgezwegen, maar blijkbaar vonden de makers het tijd voor verandering. En ook dit jaar is er een nieuwe rol.

8. Tranen bij het kruis

Het draait in The Passion niet alleen om het verhaal van Jezus. Jaarlijks wordt het grote lichtgevende kruis gedragen door mensen, die daar een goede reden voor hebben.

9. Pleiten voor vrede op aarde

Zodra Jezus zijn laatste liedje heeft gezongen, denken we toch vaak: laten we een tikkie liever voor elkaar zijn. Nu actueler dan ooit. De makers leggen vaak de link met wat er speelt in de wereld, en iets zegt ons dat dat dit jaar niet anders zal zijn.

10. Mooie traditie

Van het hele rijtje is dit misschien wel dé sleutel van het succes. Wij Hollanders houden nou eenmaal van een lekkere traditie. Ja ook dit on-Nederlands bestempeld huzarenstukje valt in die categorie. Let op onze woorden: The Passion is een blijvertje!

The Passion 2023 is op donderdag om 20.30 uur te zien op NPO 1.

