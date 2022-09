4 manieren om gordijnen op te hangen

Dit artikel is afkomstig van vtwonen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

1. Onzichtbaar bevestigen

Wil je de bevestiging niet zien, dan zijn rails die schuilgaan in een nis boven het plafond het neusje van de zalm (dit vergt wel een verbouwproject). Het oogt heel clean en sober, en werkt geweldig als je van een minimalistische sfeer houdt waarin details snel afleiden. Goed om er de hulp van een professional bij in te roepen, want de nis moet zo worden gemaakt dat je de gordijnen er nog wel af kunt halen. Een alternatief zijn Interstil-rails, die zo zijn ontworpen dat je geen haken of runners ziet.

2. Gordijnen aan het plafond

Heb je kamerhoge ramen waarbij het kozijn het plafond raakt en houd je van modern? Dan zijn gladvallende gordijnen met kleine plooien aan een subtiel railsysteem met onopvallende runners een goede keus. Ook ideaal als het gordijn een bocht om moet, aan zogenaamde endless rails, bijvoorbeeld in een erker. Aan gordijnrails met verschillende sporen kun je meer lagen gordijnen kwijt, zoals vitrage of in-betweens.

3. Gordijnrails aan de muur

Met gordijnrails die met een steun aan de muur boven het raam worden bevestigd, geef je gordijnen wat meer afstand van het raam. In de plooiband zitten haken die in hoogte verstelbaar zijn, waardoor je zelf kunt bepalen hoe hoog de ‘kop’ van de plooi tegen de rail aan zit.

3. Gordijn aan een roede

Een hotel chic manier van gordijnen ophangen. Gordijnen aan een roede hebben hun eigen charme. Er bestaan systemen met dubbele roedes voor als je twee lagen gordijnen kwijt wilt of zelfs met een combinatie van rail en roede. Past er geen rail boven het raam doordat daar geen muur zit? Er bestaan speciale zijsteunen om aan weerszijden aan de wanden te bevestigen.

4. Gordijnen met krimpzoom

Het is fijn om onderin een gordijn een zogenaamde krimpzoom te hebben: een hoge zoom die twee keer is omgeslagen. Mochten de gordijnen te kort uit de was komen, dan is er geen man overboord en kan gewoon de zoom worden uitgelegd. Of natuurlijk om een inschattingsfout bij het ophangen van de gordijnen op te lossen. Altijd handig dus.

