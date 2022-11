4x mental health quotes van koningin Máxima

Dit artikel is afkomstig van Flow Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Niet alleen richt ze zich in haar brief aan de jeugd zelf, maar ook aan ouders en andere rolmodellen in hun omgeving. ‘U kunt een goed voorbeeld zijn door eerlijk te praten over uw eigen gevoelens. Help onze jongeren goed op weg.’ Máxima vindt het belangrijk dat we samen een steunnetwerk vormen om jongeren te helpen omgaan met tegenslag, verdriet en stress.

De koningin is erevoorzitter en mede-initiatiefnemer van MIND Us. De stichting zet zich in voor een betere mentale gezondheid van jongeren. Onlangs bleek namelijk dat die van deze groep en ook specifiek (jonge) meisjes achteruit is gegaan. Máxima schreef de brief als onderdeel van een journalistieke productie over de mentale gesteldheid van jongeren.

4x mental health quotes van Máxima

‘Praten praten praten: dat helpt echt.’

‘Deel je gevoelens met vrienden, je ouders of andere vertrouwde mensen die dicht bij je staan. Laat het weten als het goed met je gaat,’ vertelt Máxima, ‘en ook vooral als het even minder goed gaat.’ ‘Niet elke dag hoeft een tien te zijn.’

‘Niet alles wat je doet hoeft te lukken. Je hoeft niet altijd vrolijk te zijn. Soms is een dag gewoon minder leuk.’ ‘Je bent niet alleen.’

‘Soms komt je verwachting niet uit. En dat is niet erg. Dat hebben we allemaal. Het leven gaat immers nooit in een rechte lijn.’ En aan ouders en andere naasten: ‘Help onze jongeren goed op weg.’

‘Vorm samen een steunnetwerk en help jongeren te leren omgaan met tegenslag, verdriet en stress. Ongetwijfeld kunt u zelf ook weer leren van hen. We moeten eerlijk naar onszelf durven kijken en elkaar helpen de balans in het leven te vinden.’

Volgens koningin Máxima ervaren jonge mensen een steeds hogere druk om te presteren. Faalangst, stress, depressiviteit en zelfs suïcide nemen toe. Ook de woningnood, klimaatcrisis en studieschuld maken het er voor deze groep niet makkelijker op. De hele brief met als titel ‘Je bent niet alleen’ is te lezen bij AD.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Erover praten helpt en kan anoniem via de chat op 113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

