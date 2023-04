4x tips van schoonmakers die je véél eerder had willen weten

Dit artikel is afkomstig van Flair. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle Daar lees je hier meer over.

Met deze tips kan jij het ook!

Schoonmaakgeheimen onthuld

Als echte vakvrouwen hebben kamermeisjes natuurlijk zo hun schoonmaakgeheimen. Gelukkig houden ze die niet altijd voor zichzelf, maar willen ze er soms wel een aantal verklappen. En dan is het een kwestie van goed opletten, zodat je je nóóit meer zorgen hoeft te maken om een rommelig huis wanneer er onverwachts bezoek voor de deur staat. Je kunt het!

1. De boel laten intrekken

Een van de belangrijkste tips is dat je schoonmaakmiddelen altijd moet laten intrekken. “Spray de badkamertegels in, giet het reinigingsmiddel in het toilet en laat de producten een paar minuten hun werk doen”, aldus hoofd housekeeping Maria Stickney tegenover Good Housekeeping.

De tijd die je kwijt bent aan het ‘wachten’ kun je besteden aan het afstoffen van andere plekken in de kamer. “Verwijder daarna de ingetrokken schoonmaakmiddelen en je zult merken dat het schoonmaken veel minder moeite kost.”

2. Dubbel stofzuigen

Dit klinkt niet als een pretje, maar het is wel effectief. Hoewel je waarschijnlijk altijd geleerd hebt dat je jezelf de ruimte uit moet stofzuigen, kun je beter beginnen bij de deur en eerst de plekken stofzuigen waar het meest wordt gelopen. Vervolgens stofzuig je jezelf alsnóg de kamer uit, zodat je twee keer over de plekken heen gaat die het viest zijn.

3. Gebruik een tandenborstel

Een tandenborstel alleen om je gebit te reinigen? Nee, niet doen. “Ik heb altijd tandenborstels bij me om de kleine hoekjes in de badkamer te kunnen schrobben”, legt Maria uit.

4. Altijd stofzuigen vóór het dweilen

Als je een ruimte wil dweilen, moet je nooit vergeten om eerst de boel te stofzuigen; zelfs als die er niet heel stoffig uitziet. Maria zegt: “Je wil geen natte haren op de vloer, want die zijn lastig te verwijderen.”

