5 jaar Harry en Meghan in 5 heel verschillende levensfases

Dit artikel is afkomstig uit Nouveau. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Hoe het volgende hoofdstuk van hun leven eruit gaat zien weten we niet, maar sinds Harry en Meghan zich eind 2017 verloofden, is hun verhaal op zijn minst een thriller geworden. Meer dan een sprookje in elk geval.

Ze trouwden, werden fulltime royals, kregen twee kinderen en besloten hun HRH-levens aan de wilgen te hangen en naar Californië te verhuizen. Waar boeken, podcasts, een Netflix-docu en meer LA de overhand nam en ze ever the modern celebs werden.

Ze hadden het vijf jaar geleden zelf allemaal ook niet kunnen voorzien, dat weten we wel zeker.

Harry en Meghan in vijf levensfases, van hun verloving tot deze week.

Verloofd

Harry en Meghan verloofd Beeld Chris Jackson/Getty Images

Ze hadden al de nodige storm beleefd toen ze in 2017 hun verloving aankondigden, maar je ziet hier een stel met de moed erin.

Getrouwd

Meghan en Harry op hun bruiloft Beeld Getty Images

Een sprookjeshuwelijk was het niet, zonder haar vader en met volop opspraak vooraf en nadien.

Fulltime royals

Koningin Elizabeth samen met prins Harry en Meghan Markle. Beeld Getty Images

Het was een keurslijf dat maar niet lekker wilde passen. In de korte jaren dat Meghan en Harry er samen op uitgingen (met steun van koningin Elizabeth) kregen ze het zwaar te verduren. Vooral door berichtgeving dat Meghan als ‘Duchess Difficult’ maar moeilijk kon aarden tussen al die strenge paleisregels.

Ouders

Gelukkig was er ook goed nieuws in die jaren. De komst van kindjes Archie en Lilibet, inmiddels prins en prinses. Hun kerstkaart (van na de afscheiding trouwens, Lili is in LA geboren) oogt in elk geval heerlijk down to earth in denim.

A first family photo of Harry, Meghan, Archie and baby Lilibet is their official Christmas card pic! Taken by @alexilubo: pic.twitter.com/VmHf34l1gt — Emily Nash (@emynash) 23 december 2021

Hollywood-hoofdrolspelers

Meghan en Harry als Hollywoods hoofdrolspelers Beeld Getty Images

De royal approved-outfits heeft Meghan allang aan de wilgen gehangen, maar zo Hollywoods als deze week in New York zagen we haar nog niet. De duchess kreeg daar een Women of vision award uitgereikt, natuurlijk met haar prins aan haar zijde.

Wij zijn razendbenieuwd naar de volgende vijf jaar.

Dit artikel komt uit Nouveau magazine, de toegankelijke glossy voor vrouwen met smaak, stijl en substantie. Meer lezen? Ga naar Nouveau.nl.