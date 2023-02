9 vragen aan Victor Reinier over ‘Flikken Maastricht’: “Ik ben altijd stout geweest”

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Flikken Maastricht blijft een van de best bekeken series in Nederland. Bijna 2 miljoen Nederlanders stemmen iedere week nog af op hun favoriete rechercheurskoppel Floris (Victor Reinier) en Eva (Angela Schijf). Voor Veronica Superguide reden genoeg om de acteur te onderwerpen aan negen brandende vragen.

1. Mensen zien je nu in Flikken Maastricht, maar het begon voor jou natuurlijk bij Baantjer. Wat is een betere serie: Baantjer of Flikken Maastricht?

“Dat is alsof je vraagt: wat is lekkerder fruit, een appel of een peer. Baantjer was in Amsterdam, Flikken in Maastricht. Als acteur is het leuker om in Flikken te spelen, dat is uitdagender. Er zit meer privé in, Baantjer had dat niet. In Baantjer maakte Vledder steeds weer dezelfde fouten. Maar Baantjer is ook weer iconisch. Dus ik hou heel veel van Baantjer, maar ook veel van Flikken. Als ik echt moet kiezen, dan is Flikken een betere serie. Je krijgt bij Baantjer iedere keer hetzelfde en dat werkt als een tierelier, maar Flikken is veel complexer. Dus wat dat betreft is het moeilijker en dus uitdagender.”

2. Flikken Maastricht won in 2014 de Gouden Televizier-Ring en in 2020 de NPO Start Award voor Best Gestreamde Serie. Vind jij dat Flikken meer prijzen verdient?

De acteur schiet in de lach. “Ja, de Emmy’s haha. Angela heeft een paar keer Beste Actrice gewonnen en ik heb zoiets gewonnen toen het nog geen prijs was, maar een eervolle benoeming. Tja, een Gouden Televizier-Ring is het hoogst haalbare. Ik weet niet welke prijzen ik nog meer wil winnen. Misschien een Emmy, daar gaan we nog wel voor.”

3. Je zegt het zelf al: voor je rol als Floris heb je natuurlijk wel een eervolle benoeming gehad, maar nooit een prijs gewonnen. Vind je dat je die prijs wel verdient?

“Andere mensen beslissen of je een prijs verdient. Het is wel heel leuk om een prijs te winnen, het is een erkenning van je harde werk. Maar ik heb veel collega’s die ook hard werken. Ik ben altijd heel blij geweest met wat ik gewonnen heb, maar ik heb er ook wel een keer gezeten en dan win je niet. Daar pas ik voor. Dat is volkomen kut. Dan zit je daar te klappen voor een ander en daar meen je natuurlijk geen hol van. Terwijl, ik gun het iedereen, maar als je daar zit, is er geen reet aan als je niet wint.”

4. Je speelt al jarenlang een rechercheur. Weet jij wel echt hoe het eraan toegaat op een politiebureau of lees jij alleen maar het script?

“Nee joh, ik heb heel veel meegelopen bij de politie. In mijn tijd bij Baantjer deed ik dat al. Ik schrijf nu mee aan de serie en wij hebben heel nauw contact met de politie. In mijn script houd ik mij altijd aan de waarheid. Behalve natuurlijk dat een verhoor soms weken duurt en bij ons tien minuten. Dat zijn de wetten van een dramaserie, het gaat iets sneller. We doen het een beetje in de pressure cooker.”

5. Jullie hebben veel BN’ers in de serie gehad. Wie vond je het leukst en wie wil je nooit meer terugzien?

De acteur lacht. “Wat een vraag. Tja, daar kan je bijna geen antwoord op geven. Ik vond Martijn Nieuwerf heel leuk. Die speelde in de serie Jens Bols. Dat is een levensgevaarlijke schurk geworden. Een man die geobsedeerd raakte door Eva en vond dat alles daarvoor moest wijken. Daar heb ik veel plezier mee gehad. De ergste?” De acteur valt even stil. “Ik heb wel iemand in mijn hoofd, maar dan ga je wel weer collega’s afzeiken. Het gaat erom of iemand respectvol met het project omgaat. De mensen die langskomen om een schnabbel te doen, daar heb ik het zo niet op. Daar zijn er een paar van en daar heb ik een hekel aan.”

6. Je doet dit al jaren, maar vroeger heb je ook andere dingen gedaan. Zo heb je bijvoorbeeld Lucky Letters gepresenteerd. Zou je weer een quiz willen doen?

“Ik heb altijd gezegd dat ik overal voor opensta, maar het moet wel iets toevoegen. Over Lucky Letters heb ik destijds lang over getwijfeld. En toen sprak ik met Hans Kemna (oud-castingdirecteur red.) en die zei dat alles wat je goed doet, je niet schaadt. Toen dacht ik: oei, haha, nu moet ik zeggen dat ik het niet kan, of ik moet het gewoon proberen en zorgen dat ik het heel goed doe. Als ze mij nu vragen voor iets wat ik nog niet eerder heb gedaan en het past bij mij, dan zal ik dat wel doen. Ik heb ooit geroepen dat Who Wants to Be a Millionaire de beste quiz is die ik ooit heb gezien. Dat is zo’n goed concept, dat had ik graag gedaan. Als zoiets komt, dan zou ik dat wel willen doen.”

7. De relatie tussen Eva en Floris blijft een groot vraagteken in de serie. Zie jij hen samen eindigen?

“In mijn beleving hadden ze al lang samen moeten zijn. Maar daar zijn de geleerden het mee oneens. Die zeggen dat als je een stelletje bent, de spanning dan ophoudt. Dan denk ik: je bent zeker nooit getrouwd geweest! Ik ga ervan uit dat die twee samen eindigen, dat moet.”

8. Kijkers kennen jou zoals we Floris kennen. Stoer, beetje fout en met een rauw randje. Lijk jij een beetje op Floris?

“Nee tuurlijk niet, ik ben geen politieman. Maar Floris kan niet tegen autoriteit en dat kan ik ook niet. En het leuke is dat hij zelf een autoriteit is, dus daar kan hij absoluut niet tegen. Ik ben altijd stout geweest, maar ik heb geen pistool op zak, dat scheelt enorm. Wolfs is altijd wel iemand die foute dingen doet, de grens opzoekt en er soms overheen gaat. Dat doe ik zelf ook wel. De regels zijn richtlijnen snap je, ieder mens moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Truttig voorbeeld, maar ik ga niet met mijn fiets voor een rood stoplicht staan wachten. Ik ben niet het braafste jongetje van de klas, nooit geweest. Maar ik heb geen pistool op zak, dat moet voor de rest van de wereld een opluchting zijn.”

9. Ga jij tot je pensioen door met Flikken Maastricht of komt er binnenkort een einde aan?

“Een acteur gaat niet met pensioen. Ik sterf wel in het harnas. Ik weet niet welk harnas, want na deze rol komt er ook wel weer een andere rol. Maar ik vind het veel te leuk om te blijven kloten en Flikken te maken. We bedenken nu een heel mooie einde voor seizoen 18, en ondertussen fantaseren we of we nog langer door kunnen gaan. Ik wil wel doorkletsen over hoe nu verder voor Wolfs.”

Je ziet Flikken Maastricht vanaf 17 februari op NPO 1.

