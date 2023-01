André van Duin haalt uit naar roasts: “Ik kan er niet om lachen”

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

In Veronica Superguide vertelt André dat hij recent een ‘roast’ op televisie zag. “Dat is één grote belediging toch? Ik kan daar niet om lachen.” Van Duin is trouwens niet de enige die een beetje uitgekeken lijkt op het programma waarin BN’ers elkaar verbaal kapotmaken. De ‘roast’ van Hans Klok viel eind 2021 een beetje in het water, en recent scoorde de uitzending rond Famke Louise nóg slechter.

Beetje ouderwets

André ziet dat humor tegenwoordig anders is dan toen hij zelf begon. Het is één van de redenen dat hij grotendeels van zijn beroemde typetjes is afgestapt. “Het gaat altijd ten koste van iets of iemand. Vroeger had je veel meer imitaties van bekende mensen, zoals in De TV kantine. Of er werden typetjes verzonnen, zoals wij deden in de Dik Voormekaar Show. Die zijn er niet meer zo veel. Ik denk dat dat een beetje ouderwets is.”

Bij Van Duin op de Achterbank

In het nieuwe programma Bij Van Duin op de achterbank spreekt André over het vak met cabaretiers die zijn goedkeuring wél hebben verdiend. Youp van ’t Hek, Brigitte Kaandorp, Jochem Myjer, Peter Pannenkoek, Tineke Schouten en Herman Finkers nemen naast André plaats op de achterbank van een oldtimer die ze naar hun optreden brengt.

Bij Van Duin op de achterbank is vanaf vrijdag 10 februari om 21.20 uur te zien op NPO 1.

