André van Duin twijfelt aan beschuldigingen Matthijs van Nieuwkerk: “Ik moet zien wat ervan waar is”

Opgeblazen

Op de vraag hoe hij dan het beruchte stuk, propvol huiveringwekkende getuigenissen, heeft gelezen, antwoordt André: “Met veel ongeloof. Ik moet zien wat ervan waar is, het wordt een olievlek, het wordt opgeblazen, we weten niet wat er allemaal wel en niet gebeurd is.” Wanneer Lex Uiting, die als voormalig Jakhals zelf slachtoffer was van de DWDD-hel, hem voorlegt dat je met vijftig getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag gerust kunt stellen dat er iets aan de hand was, is André het hiermee maar deels eens: “Er was iets aan de hand, maar wat er aan de hand was, dat zullen we maar even afwachten.”

Heel Holland kijkt weg

André laat weten dat hij ‘dat hele verhaal wat in de krant staat’ zelf nooit heeft meegemaakt. Als gast bij kwam hij een uurtje voor de uitzending aan in de studio, waar hij snel wat at en dronk, om vervolgens niet lang na de show de deur weer achter zich dicht te trekken: “Dat hele circus eromheen, de verhalen die ik lees en hoor, dat was mij niet bekend.”

Stilte voor de (comeback)storm?

Waar André het duidelijk voor Matthijs van Nieuwkerk opneemt, zijn andere getrouwen angstvallig stil. Is dit het einde voor de DWDD-tiran? Hoewel er al enkele programma’s sneuvelden, is André daar nog niet zo zeker van: “Geen idee, maar eerst even rust in de tent.”

