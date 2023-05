Anne (32) is eindelijk verlost van die collega: “Ik verstopte me achter een paal, om niet naast haar in de trein te zitten”

Dit artikel is afkomstig uit Flair. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

De vervelende collega

Op haar eerste werkdag hadden we aan het einde van de dag een gezamenlijke kantoorborrel. Daar is het denk ik misgegaan. Ze drong zich heel erg aan me op, misschien omdat ze aanspraak zocht en ik ook uit Tiel kwam.

Ik heb de hele avond een luisterend oor gehad en ben veel te lief geweest. Ze kletste me de oren van de kop. Maar echt ratelen, zeg maar. Hele levensverhalen heb ik aangehoord. Ze had het zelfs over haar ex en zijn nieuwe vriendin. Ze pakte meteen haar telefoon erbij om de vrouw op Instagram te laten zien, alsof ik hier geïnteresseerd in was. Ze heeft mij geen enkele vraag gesteld.

Vanaf toen dacht ze dat we vrienden waren. Diezelfde avond kreeg ik een bericht: dat ze het zo leuk vond met me. Ze nodigde me die week daarop uit voor een etentje bij haar thuis. Ik eet nog liever m’n schoen op, was het eerste wat in me opkwam.

Tactisch ontwijken

Die vraag kon ik op WhatsApp nog wel tactisch ontwijken, maar op het werk niet. Ze bleef er maar over doorgaan. En ik maar smoezen bedenken. Elke dag kwam ze wel even aan m’n bureau staan. Als ik koffie ging halen, sprong ze op en liep ze me achterna. Als ik een nieuwe trui aanhad, had ze een week later dezelfde trui.

O ja, en ze was zwanger. Wat natuurlijk hartstikke leuk is, maar niet als ze van die cravings heeft en standaard drie pakken koek als ‘toetje na de lunch’ eet. Met geluid. Ik werd er misselijk van.

Toen ik me op Utrecht Centraal achter een paal verstopte, omdat ik haar zag staan en niet een uur naast haar in de trein wilde zitten, voelde ik me erg onvolwassen, maar ik kon niet anders.

Godzijdank werkte ze niet vast bij ons. Op haar laatste dag hadden we een kantoorborrel. Daarna heb ik haar, gelukkig, nooit meer gezien.”

