Anne biecht op: “Ik schaam me voor mijn dikke vriend”

In het begin viel het me niet eens zo op. We houden allebei van het Bourgondische leven en een lekker kaasje of goede fles wijn. Het verbaasde me dan ook dat mijn moeder, die Frank een tijdje niet had gezien, vroeg hoeveel hij intussen was aangekomen. Ik wuifde het weg: dat viel toch wel mee? Totdat ik twee weken met vriendinnen op vakantie ging.

Schok

Bij thuiskomst stond Frank me op te wachten op Schiphol. Wat een lieve verrassing had moeten zijn, kwam als een schok. Na twee weken Italië, waar mannen vaak toch net iets meer aandacht aan hun uiterlijk besteden, zag ik het nu ook: Frank is dik. En niet alleen dik, maar ook vadsig. Ik weet het: het is niet aardig om te zeggen. Al helemaal niet over je eigen vriend, die verder zijn stinkende best voor je doet. Maar het zou zo fijn zijn als hij eens kritisch in de spiegel zou kijken. Terwijl hij me daar op Schiphol plat knuffelde en enthousiast naar mijn verhalen vroeg, voelde ik in de verte iets wat leek op walging.

Libido ver te zoeken

Eenmaal thuis merkte ik dat Frank wel zin had in een potje seks. Maar mijn libido was ver te zoeken. Ik gooide het op ‘moe van de lange reis’ en hoopte dat hij binnenkort weer voor langere tijd op zakenreis zou gaan. Dat zou me de tijd geven om na te denken. Want heel gek, ineens zag ik wat mijn moeder al langer zag: een dikkige man, met wie ik mezelf niet graag zag vrijen. Gelukkig moest Frank de week erop inderdaad op reis. Ik handelde direct en gooide zijn ‘guilty pleasures’ in de prullenbak: zijn speciaalbiertjes, de chocoladevlokken, de voorraadpot Engelse drop en zelfs de bitterballen in de vriezer. Bij Bol.com bestelde ik een fitnessmat, wat gewichten en het boek Fitness voor Dummies. Frank is niet sportief aangelegd maar dat is niet erg, dat ben ik ook niet. Toch probeer ik – ondanks onze levensstijl – enigszins op mijn lijn te letten.

Geen kriebels meer

Toen Frank twee weken later thuiskwam, leek het alsof hij nóg dikker was geworden. Hij greep me bij mijn billen en gaf me een dikke zoen, maar ik voelde geen enkele kriebel. Stralend riep hij dat hij me mee uit eten nam: hij had zin in een lekker biefstuk.

In het restaurant voelde het alsof iedereen ons aanstaarde. Wat moest die slanke vrouw met zo’n dikzak? Op het moment dat er ook nog eens een straaltje jus langs Franks kin droop, wilde ik het liefst onder de tafel kruipen. Waarom moest hij ook de XL-versie bestellen? Een normale portie was toch meer dan genoeg? En waarom brood én frites? En geen gezonde salade ernaast?

Ongezouten waarheid

Toen Frank de volgende ochtend aanstalten maakte om te vrijen, kon ik het niet meer voor me houden. Hoewel ik me nog zo had voorgenomen om het voorzichtig en met hints duidelijk te maken, kon ik niet anders dan hem de ongezouten waarheid vertellen. Hij verdiende het ook om te weten waarom ik al weken smoesjes verzon om maar geen seks met hem te hebben. Met tranen in mijn ogen biechtte ik op dat ik hem zo onaantrekkelijk dik vond.

Brak mijn hart

De pijn in Franks ogen brak mijn hart. Hij is zijn gewicht in goud waard. En geloof me, dat is heel veel goud. Ik wilde hem dan ook echt niet kwetsen, maar kon ook niet voorbijgaan aan mijn gevoel. Toch snapte hij het ergens ook wel. Inmiddels is hij op dieet en werkt hij aan zijn gewicht. Althans, dat zegt hij. Veel zie ik er eerlijk gezegd nog niet van en ik schaam me nog steeds voor hem. Maar ook voor mijn schaamte.”

