Anne en Pascalle zamelen bh’s in voor dames die krap bij kas zitten: “Vrouwen kopen eerder nieuwe kinderschoenen”

“Het begon met een moeder die we spraken over haar tienerdochter. Ze durfde haar niet eens mee te nemen naar een lingeriewinkel om haar maat op te laten meten, omdat ze toch geen geld had om een bh te kopen. Verschrikkelijk, die wilden we natuurlijk helpen”, vertelt Dannijs.

Na een oproep op Facebook ging het balletje rollen en bleken er niet alleen veel meer vrouwen om een bh verlegen te zitten, maar ook veel dames met ongedragen bh’s in de kast. Zo startten Dannijs en De Wit ‘The Body Wear Bag’: een trolley gevuld met – zo goed als – nieuwe bh’s in alle maten. Sommige bh’s zijn ook voorzien van bijpassende nieuwe slips en daarnaast zitten er ook nieuwe panty’s en sokken in het koffertje.

Als een cadeautje

“We hebben super veel donaties gehad, er zitten meer dan zeventig bh’s in het koffertje nu! Daar zitten heel mooie merken tussen zoals Sapph en Victoria’s Secret, maar ook Hunkemöller, H&M en de Hema. Vaak met de kaartjes er nog aan”, laat De Wit zien.

Vrouwen die willen meedoen kunnen het koffertje voor drie dagen meenemen om de bh’s thuis rustig te passen: “We willen hen graag een fijn gevoel geven door echt mooie setjes in een chique koffertje aan te bieden. Het moet een beetje als een cadeautje voelen. Daarom hebben we Angélique ook gevraagd om mee te doen, zij is goed met styling en mode”, jubelt Dannijs.

Afgelopen vrijdag ging de proef van start en kreeg de eerste vrouw de trolley mee naar huis. “Veel vrouwen zeggen in eerste instantie: ‘Geef het maar aan iemand die het echt nodig heeft’. Maar vaak zijn dat juist de vrouwen die al vier jaar met dezelfde bh lopen omdat ze nieuwe lingerie toch als iets decadents zien. Daar word ik zo giftig van, een goede bh die voldoende steun geeft zou geen luxeproduct mogen zijn”, aldus Dannijs.

Dat beaamt De Wit: “Het is een moeilijke tijd en veel vrouwen cijferen zichzelf weg. Ze vinden het belangrijker om hun geld te besteden aan boodschappen of nieuwe schoenen voor de kinderen. Bh’s zijn ook gewoon duur, zeker de grotere maten kosten kapitalen.” Zo kost een nieuwe bh in cupmaat F of G al snel meer dan 80 euro.

Iets om het lijf

De twee zetten zich al jaren in voor hun stadsgenoten via het digitale vrijwilligersplatform Samen Sterk Maassluis dat in coronatijd is ontstaan. “Ik ben daarmee begonnen om coronahulp te bieden, Anne doet het meer vanuit duurzaam oogpunt”, legt De Wit uit. Zo runnen de vrouwen al ruim een jaar de ‘kleding ruiltassen’ en kookt Dannijs elke zaterdag gratis vegetarische maaltijden voor zieke, arme en oude mensen.

Door deze werkzaamheden horen ze ook wie de bh’s goed zou kunnen gebruiken: “Mensen vragen niet zomaar om hulp. Er is nog steeds veel schaamte om armoede”, meent De Wit. Maar dat de nood hoog is, weten de vrouwen zeker: “We krijgen ook veel gedragen ondergoed binnen, dat geven we door aan de Voedselbank. Daar vliegt het de deur uit. Mensen grijpen alles aan, als ze maar iets om het lijf hebben. Dat vond ik wel heftig”, geeft Dannijs toe.

Steentje bijdragen

Om deelname wat laagdrempeliger te maken, is de Body Wear Bag niet uitsluitend voor vrouwen met een smalle beurs: “Iedereen mag meedoen, bijvoorbeeld ook dames die vanuit duurzaamheidsoverwegingen liever voor tweedehands gaan. Het is de bedoeling dat degenen die het niet breed hebben, nemen wat ze nodig hebben. De vrouwen die wel wat te besteden hebben, ruilen wat ze willen hebben voor iets moois uit hun eigen collectie. Zo blijft de koffer gevuld en helpen we elkaar”, stellen ze.

Besparen op je vaste lasten, het klinkt onmogelijk. Toch kun je wel degelijk geld besparen als je op een aantal dingen let. Gezinsvlogger Doortje geeft 3 tips:

Bron: AD