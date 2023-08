‘B&B vol liefde’-Corina woedend op Youp van ’t Hek: ‘Dit is zo kwetsend’

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Youp van ’t Hek gelooft niet dat de kandidaten echt zijn. ‘Dit zijn allemaal acteurs en er zit een gewiekste tekstschrijver met een geraffineerd redactieteam achter, die de deelnemers de meest debiele dingen laten doen. De acteurs worden allemaal goed betaald omdat de reputatieschade zowel voor de eigenaren als voor de gasten enorm is’, zo schrijft Youp in zijn column in de VARAgids. ‘Natuurlijk zal RTL zeggen dat het allemaal hartstikke echt is, maar ik geloof dat niet. Dit kan niet. Dit doen mensen niet. Zo erg is ons land er nou ook weer niet aan toe.’ Dat schreef de cabaretier nog voordat Walter en Joy op Schiphol gingen dansen.

Kwetsend

Corina laat op Instagram weten dat de beweringen haar pijn hebben gedaan. ‘Volgens Youp van ’t Hek zouden wij acteurs zijn en ik moet zeggen: van alle berichten die ik de afgelopen tijd heb gelezen, vind ik dit de meest kwetsende’, zegt ze in de video. ‘De mensen die mij kennen, weten dat ik absoluut geen actrice ben. Zoek maar op op Google, kijk naar mijn geschiedenis, dan kun je heel veel vinden over mijn wellnesshoeve en krantenartikelen waar ik in heb gestaan, ik ben gewoon wie ik ben.’

Niet betaald voor ‘B&B vol liefde’

Ook de bewering van Youp van ’t Hek dat de deelnemers aan B&B vol liefde een flinke vergoeding krijgen is niet waar, aldus Corina. ‘Je krijgt er zeker niet voor betaald. Je moet er weken voor vrij nemen. Dus het kost je eerder geld, dan vind ik het grofuit een belediging als je wordt afgedaan als een acteur. Iemand als Youp van ’t Hek had beter moeten nadenken en zich er beter in moeten verdiepen.’

