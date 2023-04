‘B&B vol liefde’-Debbie deelt foto van babybuik: ‘Eerste weekend verlof’

Dit artikel is afkomstig uit Veronica superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

De mannen die Debbie op bezoek kreeg in haar B&B in het romantische Italië wisten het hart van de ‘ijskoningin’ niet te ontdooien. Geen liefje voor haar na het programma, maar dat lukte Debbie best zélf. Onlangs kwamen we erachter wie de mysterieuze man is met wie de B&B-eigenaresse al een tijdje datet. Waar ze haar prins vond? Nou, gewoon om de hoek in Italië!

Kleine Debbie

Ja, Debbie viel als een blok voor de Italiaan Vincenzo. Haar leven veranderde in één klap, want ze nam ook afscheid van haar geliefde Casa Santangelo. Een nieuw avontuur staat haar te wachten, maakte ze in februari bekend: ze verwacht een ‘kleine Debbie of kleine Vincenzo’.

Babybuik

Het wachten is nu écht bijna voorbij. Debbie is in april uitgerekend. De voormalig B&B-eigenaresse ging afgelopen week met verlof. En dat bevalt tot nu toe goed. ‘36 weken & genieten van het eerste weekend verlof in het zonnetje’, laat de hoogzwangere Debbie weten via Instagram Stories. Haar babybuik is duidelijk te zien.

Screenshot Instagram Debbie Breg Beeld Instagram

