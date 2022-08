‘B&B vol liefde’-Denise deed ook mee aan dit programma

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Fred van Leer op bezoek

Bij de website Love Reality vonden ze Denise ook in het vierde seizoen van Fred van Leer: alles uit de kast. In het TLC-programma helpt de stylist mensen aan een nieuwe look. Daar was Denise ook aan toe, want door wat coronakilo’s was ze ongelukkig met haar stijlkeuzes. “Ik wil gewoon toch nog hip zijn en er heel vrouwelijk uitzien.”

‘Wat een leuk wijf’

Omdat Denise vroeger al worstelde met haar gewicht, probeert ze er nu altijd fantastisch uit te zien. Fred had dan ook moeite om nog wat te verbeteren. “Wat een leuk wijf. Knap, sexy gekleed. mooie lippen, mooie ogen, dat haar leuk. Ik houd van zo’n staart op je hoofd. Waarom in hemelsnaam ben ik hier?”

Bruist van de energie

Of haar huidige look Hans gaat overtuigen, zien we vanavond in de nieuwe aflevering van B&B Vol Liefde. Denise zoekt sowieso iemand die bruist van de energie en graag dingen onderneemt. Dat doet ze zelf ook en anders ziet ze geen kans op een klik. No pressure Hans!

