B&B vol liefde: Hoeveel kost het om in de B&B van Petri te verblijven?

Petri woont dus samen met haar hond in het pittoreske huisje dat we hebben gezien in B&B vol liefde in Monclar (nee, geen Monclair). Ze is al twaalf jaar alleen en daar wil ze graag verandering in brengen. Ze vindt het belangrijk dat haar partner Frans spreekt, maar moet zich ook niet te veel bemoeien met de bed & breakfast.

Het échte Franse leven

Op Petri’s website Madamenfrance beschrijft ze de bed and breakfast als ‘het échte franse leven’. De bed and breakfast is een oud doktershuis, met drie kamers. Verder is er een gemeenschappelijke woonkamer en een fijne tuin. Op haar website zie je wederom ook wat terug van Petri’s interesses, ze houdt bijvoorbeeld van lange lunches met lekkere wijn en chillen met haar hondje.

Chambre Simone

In Chambre Simone slaap je in een kingsize bed. De kamer heeft een haard en stenen muur waardoor er een relaxte sfeer hangt. Je hebt je eigen badkamer en toilet, en ook een balkon waar je geniet van het landschap. Bij warm weer kan je gebruikmaken van een ventilator en bij koud weer zet je een heerlijke kop koffie of thee voor jezelf. De kamer heeft ook een zithoekje. Een ontbijtje is inbegrepen. Wat je hiervoor betaalt? 85 euro per nacht.

Chambre Francoise

In Chambre Francoise slaap je iets kleiner, maar niet minder fijn. Je ligt op een boxspring die opgedeeld kan worden in twee 1-persoonsbedden. Er is een mogelijkheid voor een derde bed. De kamer heeft een eigen badkamer met een bad-douchecombinatie, twee wasbakken en een eigen toilet. Net als in de vorige kamer zet je ‘s ochtends zelf een kop koffie of thee die je opdrinkt in de zithoek. Petri verzorgt ‘s ochtends je ontbijt. Ook deze kamer kost 85 euro per nacht.

Chambre Marguerite

In Chambre Marguerite slaap je op een boxspring, ook deze kan opgedeeld worden in twee 1-persoonsbedden. Er is een mogelijkheid voor een derde bed. De kamer heeft een eigen toilet en badkamer. Er is een zithoek, waar je zelf een kop koffie of thee kunt zetten. ‘s Ochtends wordt er een goed ontbijt verzorgd. Het kost 75 euro per nacht om hier te slapen.

Petri volgen op social media

Petri kun je volgen op haar persoonlijke Instagram-account: @petridamen. Heb je meer interesse in haar bed and breakfast? Ga dan naar @madamenfrance.

B&B vol liefde is elke maandag t/m vrijdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en is ook een week vooruit te kijken bij Videoland.

