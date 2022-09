Babynieuws uit Luxemburg: Prinses Stéphanie is weer zwanger

Dit artikel is afkomstig van Nouveau.nl. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Het stel heeft al een zoontje, prins Charles (2) waar ze destijds lang – zo’n acht jaar – op hebben moeten wachten, heerlijk voor hen dat de gezinsuitbreiding hun geduld wat minder op de proef heeft gesteld. Stéphanie is in april 2023 uitgerekend.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Cour grand-ducale Luxembourg (@courgrandducale) op 30 Sep 2022 om 2:35 PDT

Sprookje van prinses Stéphanie

Net als in een sprookje ontmoette Stéphanie haar prins op een adellijk bal in Belœil, in het Belgische Henegouwen. Het koppel kende elkaar al wel langer, maar op het dansfeest sloeg de vonk over. De twee trouwden uiteindelijk in 2012.

Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa laten weten dat beide families “heel blij zijn met dit grote geluk”. Baby Luxemburg wordt in april 2023 verwacht.

Prinses Stéphanie, op de foto met prins Charles (2), is weer zwanger Beeld Cour Grand Ducale

Prinses Stéphanie is weer zwanger Beeld Cour Grand Ducale

Dit artikel komt uit Nouveau magazine, de toegankelijke glossy voor vrouwen met smaak, stijl en substantie. Meer lezen? Ga naar Nouveau.nl.