Berry (68) is Golden Earring-fan: “Ik heb er veel mooie vriendschappen aan overgehouden”

“Als elfjarige luisterde ik vaak stiekem in bed op de oude bakelieten radio van mijn moeder naar Radio Veronica. In die tijd hoorde ik voor het eerst Please go. Ik werd geraakt door de prachtige stem van George Kooymans en toen ik later een foto van hem zag, was het plaatje compleet. Al snel begon ik met het verzamelen van knipsels en één kant van mijn slaapkamer hing ik vol met posters. In 1971 ging ik voor het eerst naar een concert in Purmerend, samen met mijn toenmalige vriendje dat in september van dit jaar vijftig jaar mijn man is. Hij vond ze in het begin wel goed, maar was niet echt fan. Dat veranderde snel en sindsdien zijn we samen naar honderden concerten geweest. Het is heel fijn om dit samen te delen en na afloop thuis te kunnen napraten.

Plakboeken

Inmiddels heb ik een behoorlijke verzameling opgebouwd. Zo heb ik meer dan honderd plakboeken over de Earring. Een vriendin tipte me in 2005 dat er online een broek van George Kooymans te koop stond. Het is mijn uniekste vondst ooit! De broek heb ik uitgeleend aan Museum RockArt in Hoek van Holland voor een Golden Earring-tentoonstelling. Een foto van een totaal onverwachte knuffelomarming met George hangt boven mijn bureau en is een van mijn mooiste herinneringen.

Een ander bijzonder moment was toen George bij een optreden zei: ‘This one is for Berry.’ Hij droeg Hold me now aan me op, nadat hij van mijn zus had gehoord dat onze oudste zoon was overleden. Ik heb niets van het nummer meegekregen; het ging totaal langs me heen, maar ben er zo dankbaar voor.

Op 5 februari 2021 kwam het nieuws naar buiten dat de band na zestig jaar stopt, omdat George de spierziekte ALS heeft. Het was een grote en onverwachte klap. Ik heb sindsdien geen Earring-muziek meer gedraaid: ik vind het nog niet fijn om ze te horen. En dat terwijl het vanaf mijn elfde dagelijkse kost was. Ik denk dat het een soort rouw is, ik kan het niet beschrijven. Sommigen zeggen: ‘Ja, nu is het toch weleens klaar.’ Maar hallo, ze zijn zó’n groot deel van mijn leven!

Nieuwe muziek

De Earring-fans voelen als familie, ik heb er veel mooie vriendschappen aan overgehouden. We vallen gelukkig niet helemaal in een zwart gat. De drie andere leden van de band brengen nieuwe muziek uit en treden weer op. En onlangs kwam er nog een cd uit van George Kooymans & Frank Carillo, die al een aantal jaren op de plank lag. Dat ik zijn stem en gitaarspel nog kan horen, is een cadeau waar ik heel erg blij mee ben. Het blijft voor mij nog steeds de mooiste mannenstem ter wereld, en dat vond ik al als elfjarig meisje.”

Deze foto van Berry met George hangt boven haar bureau. Golden Earring tijdens een tv-optreden in 1974.

