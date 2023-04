Bewezen: je komt per jaar extra kilo’s aan als je te weinig slaapt

Dit artikel is afkomstig uit Flair. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

Je moet toch juist bewegen?

Op gewicht blijven door te slapen, het lijkt een gek idee, want we moeten toch juist bewegen om op gewicht te blijven? Niet is minder waar. Tijdens je slaap produceert je lichaam namelijk een groeihormoon. Dat groeihormoon is nodig voor de opbouw en het onderhoud van je spiermassa. En die spiermassa geeft de vetverbranding weer een boost!

Biochemische huishouding

Nog een verklaring. Als je te weinig slaap krijgt, raakt je biochemische huishouding in de war. Hormonen die je eetlust beïnvloeden nemen hierdoor de overhand. Daardoor heb je meer trek in de ochtend en een minder voldaan gevoel na het eten. Je grijpt dus eerder naar een ongezonde of nachtelijke snack!

Nachtwerkers

Dit zou ook kunnen verklaren waarom mensen die ’s nachts werken en moeite hebben met overdag slapen gevoeliger zijn voor gewichtstoename. Ook zien de wetenschappers een verband met de gewichtstoename bij ouderen. Mensen die ouder worden, slapen vaak slechter, en hebben vaak de neiging om dikker te worden.

