“Bij het zien van die lange lijst met slachtoffers begreep ik dat Hester onderdeel van een groter probleem was: femicide”

“Midden in de nacht stond de politie voor de deur. ‘Bent u de ouder van Hester van Nierop?’ Het was alsof de grond onder mijn voeten wegzakte. Ik wist meteen dat het helemaal mis was. Ze vertelden ons dat het lichaam van Hester was gevonden onder een bed in een hotel in Mexico. Ze was verkracht en gewurgd.”

“Ze was 27 jaar, net afgestudeerd als architecte. Ze zou zes maanden gaan reizen door Noord-Amerika. Maar eerst wilde ze naar Mexico om onze jongste dochter op te zoeken, die daar vrijwilligerswerk deed. Daarna zou ze via de grensplaats Ciudad Juárez naar de Verenigde Staten reizen. Daar, in Ciudad Juárez, is ze een man met slechte bedoelingen tegengekomen. Die stad is een van de ergste plaatsen als het om femicide gaat. Er zijn de afgelopen dertig jaar honderden vrouwen vermoord en de daders gingen meestal vrijuit, omdat de politie heel weinig doet om vrouwenmoorden op te lossen.”

Femicide

“Het is het ergste wat je kunt meemaken: dat je dochter wordt vermoord. Ik wilde eigenlijk niet meer verder leven. Maar ik had nog twee andere kinderen en een man. En het rare is: het wordt gewoon weer dag. De zon komt op. Het leven gaat door. In het begin wist ik van gekkigheid niet waar ik naartoe moest. Ik durfde niet eens alleen te zijn. Ik ging vrij snel naar een psycholoog. Die man heeft mij geleerd boos te zijn. Ik wist niet hoe dat moest, maar je moet iets met die woede.”

“Langzamerhand pakte ik het leven weer op. Ik had mijn werk als communicatieadviseur, dat gaf mijn leven structuur. De journalisten die mij om interviews vroegen, hield ik op afstand.”

“Dat veranderde toen Amnesty International met een rapport kwam over de vrouwenmoorden in Ciudad Juárez. Hester was de enige Nederlandse in de lange lijst met namen van slachtoffers. Toen begreep ik dat Hester onderdeel was van een groter probleem: femicide, ofwel het vermoorden van vrouwen omdat ze vrouw zijn. Mijn man en ik hebben toen meegewerkt aan een televisiereportage. We zijn met een televisieploeg naar Ciudad Juárez gereisd, waar ik een vrouw ontmoette die een vrouwenopvang leidde, Casa Amiga. Ik sprak met moeders van slachtoffers en zag de armoede en rechteloosheid waarin die vrouwen leefden. Ik ging ook naar de politie, want die doet helemaal niets als je er niet achteraan zit.”

“Toen ik thuiskwam, richtte ik de stichting Hester op om Casa Amiga te steunen. En omdat ik een stichting had, kwam ik opeens overal binnen. Ik zette Hester elke keer op de agenda.”

“In 2014 kreeg ik een telefoontje: ze hadden hem. Hesters zaak was als een cold case opgepakt en in samenwerking met de Nederlandse politie was de dader gepakt. Hij kreeg 37 jaar en zes maanden. Dat was fantastisch.”

Nooit meer hetzelfde

“Het verdriet om Hester was onpeilbaar. Ik ben nooit meer dezelfde geworden. Maar het werk voor de stichting gaf mij voldoening. Ik had het idee dat ik het samen met Hester deed. Dat gaf mij een goed gevoel. Mensen vroegen mij weleens: heb je het een plekje gegeven? Dat is absurd. Je kunt niet worden getroost. We hebben altijd veel over haar gepraat met dierbaren en familieleden. om haar weer even bij ons te hebben. Ik wilde niet toegeven aan het gevoel dat het leven niets meer waard was. Ik nodigde toch familie uit met kerst en het werd toch weer gezellig.”

“Ik heb ermee leren leven. Hester zit in mijn gedachten en gaat er niet meer uit. Ik heb weer geleerd te lachen en te genieten. Door zo’n vreselijk drama komt er een tweedeling in je leven. Voor en na. Maar op de een of andere manier ben ik er sterker uitgekomen.”

