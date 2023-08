Blijf je vaak veel te lang op? Dan kun je last hebben van ‘opblijfwraak’

Dit artikel is afkomstig uit Flair. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

Opblijfwraak

Opblijfwraak, ook wel ‘revenge bedtime procrastination’, is het expres langer opblijven om iets langer een momentje voor jezelf te hebben.

Misschien ken je het wel. Je zit op zondagavond rustig op de bank tv te kijken en hebt op maandag weer een lange werkdag, waar je nog helemaal niet aan toe bent. Heel verleidelijk om dan lekker lang op te blijven, zodat je nog even kunt genieten van de rust. De keerzijde is wel dat je te weinig slaap krijgt en daar knapt niemand van op.

Slaappsycholoog Helmy Pluis ziet in haar werk veel mensen voorbij komen die last hebben van opblijfwraak, vertelt ze aan LINDA. Vaak zijn het jonge mensen, maar het komt in iedere leeftijdsgroep voor. “Het gaat vooral om mensen die een druk leven leiden, met veel stress en verplichtingen”, legt Pluis uit.

Nadelige gevolgen

Er is natuurlijk niks mis met een avondje op de bank, tenzij het leidt tot slaaptekort. En slaap je te weinig, dan krijg je last van slaperigheid overdag, maar ook loopt je denkvermogen en geheugen terug. Het kan zelfs leiden tot hartproblemen, diabetes en een verminderd immuunsysteem. Die laatste drie zijn wel voor de echte die hard opblijvers.

Een paar handige tips

Mocht je nou last hebben van opblijfwraak, geen paniek. Met een paar makkelijke regels lig jij zo weer op tijd onder je dekens.

Let op wat je drinkt voor het slapengaan: geen koffie, cola of andere dranken met cafeïne en natuurlijk ook geen alcohol.

Grijp in plaats van naar je telefoon eens naar een boek. Van lezen word je slaperiger en zo heb je geen last van apparaten met blauw licht.

Vergeet je de tijd? Zet dan een wekker en, niet geheel onbelangrijk, houd je daar dan ook aan. Of zorg dat iemand je eraan herinnert dat je naar bed moet.

Natuurlijk hoef je niet elke dag precies op tijd in bed te liggen, een cheatnight inlassen voor een avondje Netflixen mag ook, maar doe dit dan bijvoorbeeld in het weekend. Dan geniet je dubbelop.

Bron: LINDA

You want more? Flair is de plek voor jonge vrouwen. Blijf op de hoogte van onze nieuwste real life verhalen, én mannengeheimen en de laatste showbizz buzz.