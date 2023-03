Boodschappen halen in de supermarkt of op de markt: dít is goedkoper

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

De markt

Hoe je kun je nou het beste testen of je in de supermarkt of juist op de markt goedkoper uit bent? Het antwoord is simpel: door bij allebei boodschappen te gaan doen en de prijzen te vergelijken. Dit is dan ook precies wat de verslaggever van Omroep Gelderland heeft gedaan. Dezelfde boodschappen werden zowel in de supermarkt als op de markt gekocht. Dit waren de prijzen op de markt:

- Een heel witbrood voor € 2,25 - Een doosje met tien eieren voor € 1,95 - Drie biologische bananen voor € 0,65 (€ 1,75 per kilo) - Twee paprika’s voor € 2,15 (€ 5,98 per kilo) - Een stuk jong belegen Goudse 48+ kaas voor € 4,90 (€ 9,25 per kilo)

Het gaat uiteindelijk om een bedrag van € 11,90. De verslaggever kreeg uiteindelijk na wat afdingen de gekochte boodschappen voor € 11 mee. Dit is natuurlijk al iets wat in de supermarkt niet zou gebeuren.

De supermarkt

Dezelfde boodschappen werden ook in de supermarkt gekocht. Dit waren de prijzen in de supermarkt:

- Een heel wit brood voor € 1,35 - Een doosje met tien eieren voor € 3,39 - Drie biologische bananen voor € 0,99 (€ 1,99 per kilo) - Twee paprika’s voor € 2,18 (€ 1,09 per stuk) - Een stuk jong belegen Goudse 48+ kaas voor € 6,90 (€ 12,99 per kilo)

Wanneer je deze prijzen bij elkaar optelt, kom je op een bedrag van € 14,81 uit. Je bespaart op de markt uiteindelijk drie euro op je boodschappen. En dat klinkt misschien niet veel, maar gerekend over een langere periode kan dit toch een flink bedrag schelen. En dat kun je weer aan andere dingen besteden.

Besparen in de supermarkt

Ben je na het zien van het verschil niet overtuigd en ga je toch liever naar de supermarkt? Dan zijn er altijd nog handige tips die je kunt toepassen, terwijl je boodschappen aan het doen bent. We zetten er een aantal voor je op een rij:

1. Ruil vlees in voor een ei of peulvruchten

Ben je een echte vleesliefhebber? Dan weet je waarschijnlijk ook dat de prijzen van vlees erg hoog kunnen zijn. Je kunt ervoor kiezen om geen vlees meer te eten, maar een andere optie kan ook zijn om vaker voor peulvruchten te kiezen. Ze zijn goedkoper en een gezond en duurzaam alternatief voor vlees.

2. Vermijd voorgesneden groente

Een hele bloemkool, een bos wortelen, een netje uien of een zak aardappelen zijn relatief goedkoper dan een zak voorgesneden groenten of een bak aardappelschijfjes. De hoeveelheid is vaak groter, waardoor je er meestal meerdere keren van kunt eten. Daarnaast blijft een hele kool of krop sla langer goed dan voorgesneden groenten, waardoor je minder snel iets hoeft weg te gooien.

3. Ga voor houdbaar

Sommige groenten zijn goedkoper uit de diepvries. Doperwtjes uit de vriezer bijvoorbeeld zijn stukken goedkoper dan verse en ze zijn net zo gezond! Ook groenten uit pot of blik zijn vaak voordeliger dan wanneer je ze vers koopt. En niet afhankelijk zijn van versproducten, zorgt er ook voor dat je minder vaak boodschappen hoeft te doen.

Meer lezen van Margriet, hét magazinemerk voor vrouwen die op een leuke manier gelukkig en gezond ouder willen worden? Ga naar Margriet.nl.