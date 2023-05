Borsten zelf checken op borstkanker? Zó pak je dat het beste aan

Het kost maar 3 minuten.

Zelfonderzoek

Sad but true: meer dan 130.000 Nederlanders hebben momenteel borstkanker of hebben dit gehad. Van de vrouwelijke patiënten is 88 procent 5 jaar na de diagnose nog in leven. Het regelmatig zelfonderzoeken van je borsten kan helpen om borstkanker vroeg bij jezelf te ontdekken en dat is belangrijk. Wie er eerder bij is, heeft namelijk een grotere kans op een succesvolle behandeling. Toch doet 62 procent van de Nederlandse vrouwen dit niet.

De regel van 3

Hoe doe je zo’n check? BVN ontwikkelde een geheugensteuntje die ze uitleggen in hun nieuwe campagne. Ze noemen het ‘de regel van drie’. Wat houdt deze regel in? Nou, je maakt gebruik van drie vingers, hiermee check drie plaatsen (je volledige borst, rond je tepels, en onder je oksels) gedurende drie minuten.

BVN-directeur Guerrero Paez zegt in een gesprek met RTL Nieuws: “We zeggen nu: doe het regelmatig. Hoe vaak dat precies is, is aan de vrouwen zelf.”

Schakel de hulp van je partner in

Wie zo’n zelfonderzoek een beetje spannend vindt, kan de hulp van een partner inschakelen. De BVN-directeur zegt hierover: “Sommige vrouwen weten van zichzelf dat ze er angstig van worden en dan meteen naar de huisarts willen. Als ze een partner hebben, zouden ze die kunnen vragen om af en toe naar de vorm van de borsten te kijken. En vanaf je vijftigste kan je via het bevolkingsonderzoek een mammografie laten maken, al word je daar door personeelstekort in plaats van elke twee jaar helaas nu maar eens per drie jaar voor uitgenodigd.”

Wil je meer weten over de campagne? Check dan de website regelvan3.nl.

