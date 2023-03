Britt (25): “Ik kan toch niet mijn hele leven single blijven omdat ik last heb van extreme winderigheid?”

Dit artikel is afkomstig uit Flair. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

“Aan de ene kant benauwt het idee dat ik mijn geheim moet prijsgeven me zo dat ik bijna overweeg om de relatie maar af te kappen. Aan de andere kant: ik kan toch niet mijn hele leven single blijven omdat ik last heb van extreme winderigheid?

Ze zeggen dat mensen zo’n tien tot vijftien windjes per dag laten. Ik heb die van mij nooit geteld, maar ik laat er volgens mij al tien als ik wakker word. En dan geen kleine scheetjes, maar van die lange, luidruchtige. Meestal ruik je ze niet hoor, maar het is dat geluid dat ik zo gênant vind. Dat is toch totaal niet vrouwelijk? Elke man knapt toch meteen af als-ie naast een vrouw wakker wordt die klinkt als een schuiftrompet?

Winderigheid

Ik heb dit niet altijd gehad, pas sinds een jaar of vier is het echt erg. Intussen heb ik al van alles geprobeerd: pillen van de drogist, extra vezels eten, geen frisdrank of koffie meer drinken, minder zuivel, minder brood, minder pasta, glutenvrij, geen alcohol, uien en knoflook, minder vet eten, geen kool, geen bonen, geen fruit, geen zoetigheid, geen kauwgom...

Ik ben bij de huisarts geweest, heb me suf gegoogeld, heb op fora tips van lotgenoten gekregen, maar niets lijkt echt blijvend te helpen. Ook probiotica, medicatie van de apotheek, venkelthee of dat soort middeltjes die blijkbaar kunnen helpen, werken niet. Mijn huisarts, die ik na twee jaar – met het schaamrood op mijn kaken – toch maar eens raadpleegde, heeft geen idee wat de oorzaak kan zijn van mijn flatulentie.

Borrelbuik

Mooi woord hè, flatulentie, het klinkt in ieder geval beter dan ‘winderigheid’. Hoe leuk je het ook verpakt, feit is gewoon dat ik extreem veel scheten laat en dat ik enorme buikpijn krijg als ik ze te lang ophoud, en alles begint te borrelen. Mijn hele leven wordt hierdoor beïnvloed.

Gelukkig werk ik als freelance vormgever veel thuis en zit het me qua werk dus niet heel erg in de weg, maar in mijn sociale leven is dat wel anders. Yoga doe ik tegenwoordig op een matje in de huiskamer, met een filmpje op YouTube. Ik deed twee keer per week een klasje, maar het kostte me te veel moeite (en pijn) om daar iedere keer mijn windjes op te houden.

Als ik een verjaardag of een afspraak met vriendinnen heb, zie ik daar al dagen tegenop. Ik ga me dan toch inhouden, omdat ik bang ben dat mensen het horen en dan loop ik de hele avond weer met een opgeblazen gevoel en borrelende darmen rond. Na een tijdje heb ik het gevoel dat ik amper nog kan bewegen van de pijn. Pas als ik thuis de lucht kan laten ontsnappen, verdwijnt dat weer.

Laat maar waaien

Eigenlijk spreek ik het liefst af in een drukke kroeg. Daar is het omgevingsgeluid vaak zo hard dat ik er wel een paar kan laten waaien zonder dat iemand het merkt. Zo heb ik Danny ook leren kennen, twee maanden terug. Ik raakte bij de bar met een van zijn vrienden aan de praat en hij kwam erbij staan. Ik vond ’m meteen heel erg leuk, dus we wisselden telefoonnummers uit. Toen ik thuiskwam dacht ik wel meteen: laat maar, ik kan niet met hem afspreken. Hij appte me en na een paar weken berichtjes sturen, kon ik er toch niet onderuit: ik vind hem echt heel erg leuk.

Inmiddels hebben we een paar dates gehad, maar dat heb ik wel zo weten te plannen dat het voor mij nog ‘veilig’ was. We zijn een keer naar een actiefilm geweest (lekker veel herrie!), hebben een keer ’s middags wat gedronken, zijn uit eten geweest en naar Apenheul. Allemaal dates die maximaal vier uur duurden en waar ik af en toe even weg kon om te ontluchten.

In m’n slaap

Ik merk dat het serieuzer wordt tussen ons, ik wíl dat het serieuzer wordt. Hij heeft al een paar keer gevraagd of ik bij hem thuis wil komen eten, hij schijnt behoorlijk goed te kunnen koken. Natuurlijk wil ik dat, maar bij hem thuis, zonder ‘ruis’, kan ik het vast niet lang verbergen.

Al helemaal niet als ik bijvoorbeeld blijf slapen: ik kan het echt geen hele nacht inhouden. En wie weet wat ik in mijn slaap laat vliegen? Ik word hier zo onzeker van, soms kan ik wel janken. En dat allemaal om winderigheid, om iets wat iedereen doet, maar wat stom genoeg nog steeds taboe is.”

