‘BZV’-Bertie en Rosita hielden verloving bijna een jaar geheim: “Ultieme verrassing”

1,2 miljoen Nederlanders zagen gisteravond in Onze boerderij hoe boerin Bertie zich verloofde met haar vriendin Rosita.

Ultieme verrassing

Het aanzoek vond bijna een jaar geleden plaats tijdens de opnames van Onze boerderij. Rosita wilde al langer trouwen, terwijl Bertie geen haast had. “Toen Rosita werd ingevlogen om mee te gaan, kwam ik op het idee. De omgeving in Frankrijk, de hele setting: én prachtig én ze zou het nooit verwachten. De ultieme verrassing.” Bertie was niet echt nerveus voor ze de grote vraag stelde. “Omdat ik wel een donkerbruin vermoeden had dat het antwoord positief zou zijn.”

Geen Toscaanse bruiloft

Bertie en Rosita zijn al volop bezig met het plannen van hun bruiloft, die deze zomer plaatsvindt in Zeeland. “Het is een prachtige provincie, dus we hebben totaal geen behoefte aan een Toscaanse bruiloft, iets in het buitenland. De kinderen van Rosita zijn er natuurlijk bij, en een jong neefje van haar wordt bruidsjonkertje.” Of we de boerin in een trouwjurk zien? Absoluut niet. “Ik ga in een, eh, pak kun je het niet noemen, maar het is geen jurk.”

