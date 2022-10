Claudette (49): “Ik heb online seks met een andere man”

Dit artikel is afkomstig van Nouveau.nl. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

“Paul en ik zijn al bijna zevenentwintig jaar een stel. Een gelukkig stel: na een paar jaar samenwonen zijn we getrouwd en stichtten we een gezin. Onze oudste is onlangs het huis uitgegaan, de andere twee zullen over niet al te lange tijd volgen. Hoewel we heel wat meegemaakt hebben in onze relatie – zoals een faillissement dat ons leven op z’n kop zette – zijn we altijd hecht gebleven. Ik had me geen betere man kunnen wensen.

Tevreden

Dat het in bed al lange tijd niet meer zo spannend was, daar maakte ik me niet druk om. Ik was meer dan tevreden met de intimiteit die we hadden. Elke avond gezellig napraten over de dag in elkaars armen, knuffelen, en een paar keer per maand een vrijpartij die voor beiden bevredigend was; daar mag je niet ontevreden mee zijn, toch, na zo’n lange tijd?

Ik meende dat Paul er net zo over dacht. Maar toen ik op dag iets opzocht op zijn computer omdat mijn eigen laptop kuren had, stuitte ik op pornosites. En dat niet alleen: ook op een datingsite voor swingers: mensen die aan partnerruil doen.

Porno

Ik schrok zo, dat ik zijn computer direct heb afgesloten. ’s Avonds, toen onze kinderen naar bed waren, heb ik het onderwerp aangesneden. In tranen. Ik kon niet geloven dat Paul zoiets achter mijn rug om deed. Die porno, dat kon me niet zo veel schelen, tegenwoordig doen alle mannen dat, denk ik. Maar dat hij contact met anderen onderhield…

Gelukkig bleek dat niet zo te zijn. Paul wist mij ervan te overtuigen dat hij per toeval op die site terecht was gekomen en er niets anders had gedaan dan profielen van anderen bekijken. Hij bezwoer mij, eveneens half in tranen, dat ons huwelijk heilig was voor hem en hij nooit iets achter mijn rug om zou doen wat schadelijk voor ons was. Maar die swingers-site had hem wel gefascineerd.

Avontuur

Niet dat hij er ook daadwerkelijk invulling aan wilde geven: “Ik zou het nooit kunnen verdragen om jou met een ander te zien,” zei hij. Maar wel om te ontdekken wat er in die wereld te koop was. Hij stelde mij voor om eens samen te kijken.

Ik deed dat met grote tegenzin, verwachtte ordinaire, platte oproepjes en advertenties. Maar dat viel me alles mee. Het bleken veelal heel gewone stellen, net zo ‘gewoon’ als wij, die samen op seksuele ontdekkingstocht waren. De meesten waren al lang bij elkaar. En straalden uit dat ze niets tekort kwamen bij elkaar. Ze waren simpelweg in voor een avontuur.

Die avond vreeën Paul en ik intenser dan we in lange tijd hadden gedaan. Daarbij speelden de emoties mee, die we hadden doorleefd. Maar we waren, onuitgesproken nog, allebei ook opgewonden geraakt van alles wat we hadden gezien en gelezen.

Seksleven

De periode erna hebben we veel gepraat. Ik was aanvankelijk nog wel wantrouwig: was het echt niet zo dat Paul toch stiekem al een profiel had aangemaakt op die website? En bij vlagen had ik toch buikpijn als ik aan die porno dacht. Maar dat laatste ebde weg en Paul wist mij ervan te overtuigen dat hij echt niets voor mij te verbergen had. Samen kwamen we tot de conclusie dat ons seksleven wel iets meer variatie kon gebruiken. We probeerden eens een ander standje, verdiepten ons in tantra en gaven ons zelfs op voor een cursus. Dat was erg leuk, alleen al omdat het nog meer gesprekken op gang bracht en het de verbinding tussen ons verstevigde.

Swingen

Over de swingers-datingsite hadden we het niet meer. Maar af en toe spookte die toch nog door mijn hoofd. En bij Paul ook, zo bleek. Een maand of acht nadat ik op zijn computer had gekeken, begon hij er weer over. Hij vertelde dat de site ook een chatfunctie had. Echt met anderen afspreken, dat was natuurlijk niets voor ons, herhaalde hij. Maar wie weet, zou het wel spannend zijn om eens iets met anderen uit te wisselen. Samen een beetje erotisch chatten. Of wie weet: praten via de webcam?

Ik moest een flinke drempel over, maar ergens intrigeerde Pauls voorstel mij wel. We spraken af dat we het voorzichtig zouden proberen. Als een van ons tweeën het niet leuk meer zou vinden, zou diens: “Ik wil ermee stoppen” zonder discussie het einde betekenen. En op dat moment ging ik ervanuit dat als íemand dat al zou zeggen, ík dat zou zijn.

Zin

Op een zaterdagavond, al onze kinderen waren van huis, maakten we samen een profiel aan. Giechelig, samenzweerderig. We maakten pikante, onherkenbare foto’s van elkaar: niet té, maar wel sexy. Van mijn diepe decolleté, bijvoorbeeld. We verzonnen schuilnamen en gingen toen online. Al snel werden we aangesproken door een stel van onze leeftijd. Die keer ging het niet verder dan dat we hen een beetje uithoorden over hun avonturen op de site. Toen we de computer afsloten, wisten we niet hoe snel we in bed moesten komen. We hadden vreselijke zin in elkaar gekregen!

De weken, maanden erna zaten we geregeld samen op die bewuste site. We gingen stapjes verder: we deelden fantasieën met andere stellen en lieten ons inspireren door hen. Soms werden gesprekken heel pikant. En elke keer zorgde dat voor een enorme boost van lust tussen Paul en mij. Het was ontzettend intiem om dit samen te delen. We voelden ons bij vlagen net weer tieners.

Chatsessies

Op een gegeven moment kwamen we in contact met een leuk stel, Anna en Floris. Met hen wisselden we foto’s uit. Foto’s die, letterlijk, steeds iets meer bloot gaven. We hadden leuke chatsessies met hen – en niet alleen over seks. Op een gegeven moment nodigden zij ons uit om eens langs te komen. Zij benadrukten dat er niets hoefde te gebeuren als we elkaar zagen. We konden toch gewoon een drankje doen?

Hoewel het mij overviel, merkte ik dat ik wel nieuwsgierig werd. Maar Paul reageerde afwerend. Dit was nooit de bedoeling geweest en dat wisten ze. Dat tikte hij dan ook verbeten aan ze, terwijl ik sussend zei: “Laten we er nog even over nadenken.” Die avond zochten we voor het eerst geen toenadering tot elkaar toen we gingen slapen. En de dagen erna bleek het moeilijk om erover te praten. Paul was geschrokken omdat hij bij mij enthousiasme had gezien. Terwijl we live afspreken toch duidelijk als een no-go hadden beschouwd.

Ik probeerde hem uit te leggen dat een keertje wat drinken toch geen kwaad kon? Maar dat bleek Paul al te bedreigend te vinden: ik had meermalen laten merken dat ik Floris een knappe man vond. En als ik híer al voor open stond, waar stond ik dan nog meer voor open?

Na dat incident bleek de lol van de site af. Hoewel we het wel uitpraatten, besloten we als vanzelf dat we ermee zouden stoppen. Kort daarna gingen we op vakantie en we hadden het heerlijk samen. Ook in bed. “Zie je dat we daar helemaal geen anderen voor nodig hebben?” zei Paul.

Erotische experimenten

Maar thuis bleef het bij mij knagen. Ik miste onze erotische experimenten. Ik miste de spanning. En ik miste het contact met dat stel. Om eerlijk te zijn, had ik best nog weleens fantasieën over hen. Met name over Floris. Want ja, hij was inderdaad een aantrekkelijke man.

En toen kwam dat weekend dat Paul weg was voor zijn werk. Ik moest weer aan het stel denken. Het is toch wel raar, onbeschoft zelfs, dat we nooit meer iets hebben laten horen, vond ik. Voordat ik het wist, had ik de site opgestart en was ik ingelogd.

Ik zag dat Anna en Floris online waren. Maar toen ik ze aansprak, bleek alleen Floris achter de computer te zitten. Ik legde hem uit wat er gebeurd was. Floris zei dat hij het begreep. En dat ons motto: stoppen zodra een van de twee niet verder wil, het enige juiste is. Hij gaf wel toe dat hij het heel jammer vond. We kletsten verder. En het duurde niet lang of de sfeer werd erotisch. We belandden in een spannende cybersekssessie.

Schuldig

Het was heel opwindend, al voelde ik me na afloop vreselijk schuldig. Floris ook. Hij schreef: “Dit hadden we niet moeten doen.” En: “Ik ga deze chat zo wissen.” We namen afscheid. Net voordat ik uit wilde loggen, gaf hij me zijn e-mailadres. “Voor als je nog worstelt met schuldgevoelens en het daarover wilt hebben.” Zijn mailadres was simpel en zette zich meteen vast in mijn geheugen. Toen wiste ook ik de chat en besloot zoiets als dit nooit meer te doen.

Maar… de doos van Pandora bleek niet meer dicht te kunnen. Mijn geheime digitale avontuur had veel losgemaakt. Ik ontdekte dat ik niet meer zonder kan. Niet meer zonder wíl. Met Paul ben ik teruggevallen in het seksleven zoals we dat vroeger hadden. We praten wel wat meer, maar eigenlijk is het weer net zoals toen. Fijn, intiem. Maar na wat we hebben meegemaakt, na wat ik heb meegemaakt, is er iets ontwaakt wat verslavend is.

Cyberseks

Een paar weken na onze erotische chatsessie heb ik Floris dan ook gemaild. Sindsdien hebben we haast dagelijks contact. We sturen elkaar ondeugende berichten en foto’s en doen vaak aan cyberseks. Ik maak mezelf wijs dat het niet echt is, dat ik Paul niet daadwerkelijk bedrieg – maar ik weet natuurlijk wel beter. Als Paul dit zou doen, zou ik het verschrikkelijk vinden.

Dit is precies waar ik hem eerder van verdacht – en nu ben ík het, die het doet. Ik heb al meermalen geprobeerd om ons contact te verbreken, maar het trekt telkens toch te veel. Ik kan Floris niet meer missen. Dan troost ik mij met de gedachte dat ik tenminste niet in het echt vreemdga. Maar of dat zo zal blijven? Floris stuurt op een ontmoeting aan. Hij verlangt naar me en wil me heel graag zien. Tot dusver weet ik het af te houden. Maar of ik daar sterk genoeg voor zal blijven?”

