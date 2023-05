Conchita Leeflang ontroerd in ‘Steenrijk, straatarm’: “We moesten even stoppen met filmen”

Geldzorgen hebben Conchita en haar dochter London niet. Dat is wel anders voor Jolanda en Kyana. In Steenrijk, straatarm ruilen ze een week van leven - en dus ook van portemonnee. Conchita weet nog wat ze dacht toen ze bij haar tijdelijke huis aankwam. “Oké, dat huis ziet er leuk uit”, vertelt ze aan LINDA. Al gauw besefte Conchita dat niets is wat het lijkt. “Wat ik echt heb gevoeld en begrepen is dat het stille armoede is. Het heeft me echt wakkergeschud. Deze mensen lijden in stilte. Want toen ik aankwam dacht ik nog: o, oké, het valt nog mee.”

Stoppen met filmen

Het filmen viel haar soms behoorlijk zwaar. “Toen we binnenkwamen, zagen we natuurlijk al de foto’s aan de muur. We dachten eerst dat er twee ouders en een klein meisje in het huis woonden en dat de opa was overleden. Maar hij was te jong om een opa te zijn.” Daarna werd het haar even teveel. “Toen ik eenmaal de brief las waaronder alleen de naam van moeder en dochter stond, toen ging ik kápot. Ik kon even niet meer filmen. Ik barstte in tranen uit. Het heeft mijn dochter en mij heel erg geraakt. We hebben echt even moeten stoppen met filmen.”

Nog steeds contact

Voor Conchita is het een ervaring om nooit me te vergeten. “Je voelt echt tot in het diepste van je hart voor deze mensen”, aldus de entrepreneur. En ja, ze heeft nog steeds contact met Jolanda en Kyana. Moeder en dochter komen zelfs op bezoek in Los Angeles. “Hun paspoorten zijn al geregeld!”, bevestigt ze. “We kijken er zo naar uit om ze echt een heel mooie tijd hier te geven. Mijn dochter heeft aan al haar vriendinnen hier verteld dat ze een vriendin uit Nederland op bezoek krijgt. We hebben het echt getroffen met Jolanda en Kyana en ik ben daar heel blij mee.”

Steenrijk, straatarm is iedere woensdag om 20.30 uur te zien op SBS6.

Bron: LINDA, Veronica Superguide