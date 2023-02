Dáár ken je ze van: déze ‘MAFS’-deelnemers zijn oude tv-bekenden

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Dit Married at first sight-seizoen tellen we alleen al drie vrouwen die precies weten hoe het is om een camera op je snufferd te hebben. Ook in eerdere seizoenen zaten al ervaren tv-daters.

Nicole - ‘Lang leve de liefde’

Martijn was zeker niet de enige man met wie Nicole niet echt klikte op tv. In Lang leve de liefde stond Rob uit Waddinxveen op het liefdesmenu. Dat verliep niet al te vloeiend. Zo vond Rob haar een beetje te ‘werelds’. Ze komt namelijk uit Amsterdam, houdt van exotische gerechten zoals ‘pasta pesto’ en... die bereidt ze ook nog eens zelf in de keuken met verse ingrediënten. En groenten! Dat zijn allemaal rode seintjes voor de arme man. Meer over Nicole’s Lang leve de liefde-date lees je hier!

Patricia - ‘Lang leve de liefde’

Nóg een Lang Leve de liefde-ster: Patricia, die vóór MAFS ook al eens opdook in SBS6' ongemakkelijke pareltje. In 2020 zat ze in twee LLDL-afleveringen met date Vincent. Het ging al vrij snel over triootjes en seks, dus ze hadden niet bepaald een blad voor de mond. “Ik vind het wel een beetje lastig”, gaf ‘Patries’ op een gegeven moment aan. Vincent ging iets te snel voor haar gevoel. Ze trok de stekker eruit. “Je ging vol gas gisteren. Dat bepaalt ook hoe ik er nu insta. Dat we het gezellig hebben, dat is overduidelijk, maar we zitten hier wel voor de liefde. We hebben het nu al zo leuk gehad, dat ik denk dat we het hoogtepunt al gehad hebben”, gaf ze eerlijk aan. Duik hier nog meer in het LLDL-avontuur van Patricia.

Paula - ‘Lang leve de liefde’

Drie keer is scheepsrecht: ook Paula uit dit MAFS-seizoen waagde zich al eens aan Lang leve de liefde. Ze bracht een dag door met Bert, die al meteen betoverd was door haar schoonheid. Uiteindelijk gebeurde een béétje hetzelfde als bij MAFS-man Remco: er was geen klik en er zat een enorme afstand tussen de twee. “Je bent heel erg lief, maar ik ben bang dat ik niet genoeg pit van jou krijg”, aldus Paula in haar eerdere tv-avontuur.

Joep - ‘De bachelorette’

Een paar jaar geleden meldde Joep, uit de 2021 MAFS-reeks, zich aan voor De bachelorette op Videoland. Hierin mocht hij met een aantal hunks om het hart van Gaby Blaaser strijden. Gaby zag al vrij snel dat het ’m niet ging worden tussen haar en Joep. Ze stuurde hem bij de tweede ‘rozenceremonie’ al weg.

Henk - ‘Trucker zoekt vlam’

Net als zijn MAFS-ex Chantal - daarover later meer - was ook Henk geen vreemde in medialand. Hij deed in 2019 mee aan het AD-programma Trucker zoekt vlam, gepresenteerd door Gwen van Poorten. Zie het als een soort Boer zoekt vrouw, maar dan voor vrachtwagenchauffeurs. Dochter Deveney gaf haar vader toentertijd op omdat hij volgens haar wel weer toe was aan een échte liefde. “Hij verdient het gewoon... de scheiding was niet makkelijk.” Liefst drie dates stelden zich open voor ‘Henkie’: Isabel, Nancy en Mendy. Lees hier hoe dat uiteindelijk verliep (spoiler: niet zo heel goed).

Chantal - ‘First dates’

Veel MAFS-kijkers kregen bij het zien van deelneemster Chantal - aka ‘Wenkie’ - een déjà vu-momentje: die kennen we toch al ergens van? En dat klopt. Chantal, de ex van Henk dus, deed eind 2018 mee aan First dates! We zagen daar hoe ze eigenlijk een vrij vlotte en zwoele date beleefde met politieagent Niels. Zoals wel vaker bij First dates kwam later alsnog die verwachte deceptie in beeld: nee, de vonk sloeg toch niet over...

