De 25 beste kerstfilms ooit

25. Anna and the apocalypse (2017)

We beginnen deze lijst met een muzikale zombiefilm. Ja dat lees je goed! Scholiere Anna (Ella Hunt) maakt met haar vrienden plannen voor de toekomst, maar wanneer iedereen in zombies verandert, moeten de tieners vechten om te overleven. Naast een musical over het eind der tijden is Anna and the apocalypse ook een fijne, tegendraadse kerstfilm met een lach en een traan.

24. The night before (2015) - Viaplay/Pathé Thuis

Kerstfilms mogen best een rauw randje hebben en The night before is een lekkere grove comedy over drie vrienden die helemaal losgaan met drank en drugs. Ethan, Chris en Isaac brengen kerstavond altijd samen door, maar nu Chris en Isaac volwassen worden, komt er een einde aan dit vaste ritueel. De mannen gaan daarom nog één laatste keer helemaal los. Joseph Gordon-Levitt, Anthony Mackie en Seth Rogen hebben enorm veel lol en dat werkt aanstekelijk.

23. Happiest season (2020) - Viaplay/Pathé Thuis

Happiest season doet het onmogelijke en weet als romantische kerstfilm op te vallen tussen alle andere romantische kerstfilms. Het verhaal gaat over de lesbische Harper (Mackenzie Davis) die haar vriendin Abby (Kristen Stewart) uitnodigt om kerstfeest bij haar familie te vieren. Er is alleen één klein probleempje; Harpers familie weet niet dat zij op vrouwen valt. Dat leidt natuurlijk tot allerlei grappige misverstanden, maar de film kaart ook enkele serieuze problemen aan, waardoor het verhaal meer diepgang heeft dan de gemiddelde romcom.

22. The Christmas chronicles (2018) - Netflix

Actiehelden en kerstfilms is zelden een goede combinatie, denk maar aan Jingle all the way met Arnold Schwarzenegger. Kurt Russel is de uitzondering op de regel en voor The Christmas chronicles liet de stoere acteur zelfs een indrukwekkende baard groeien. Het geeft zijn versie van de kerstman een authentiek en ruig randje, waardoor hij overtuigt als coole Santa Claus, die met de hulp van twee kinderen zijn gecrashte slee probeert te fixen.

21. Let it snow (2019) - Netflix

Een groepje tieners groeit op in een klein dorpje dat eruitziet als een kerstkaart, maar ook al gebeurt er zelden iets spannends in deze idyllische woonplaats, de kids worstelen allemaal met typische tienerproblemen. Omdat Let it snow een feelgood kerstfilm is, beperkt het drama zich voornamelijk tot ongemakkelijke verliefdheidjes en relatiestrubbelingen. Daardoor blijft de realistische boekverfilming lekker luchtig zonder overdreven sentimenteel te worden.

20. Bad Santa (2003) - Pathé Thuis

Zelfs de allergrootste kersthater zal genieten van deze grove comedy met Billy Bob Thornton als ranzige hulpkerstman. De topacteur speelt oplichter Willie, die samen met zijn partner in crime winkelcentra langsgaat om ze te beroven. Terwijl Willie zich voordoet als kerstman leert hij een gepest jongetje kennen dat zijn hulp goed kan gebruiken. Door dit joch ontdekt de vunzige zatlap een hele nieuwe kant van zichzelf.

19. Klaus (2019) - Netflix

De animatiefilm Klaus heeft een indrukwekkende kast vol filmprijzen. De Netflix Original werd zelfs genomineerd voor een Oscar! Vanaf de eerste minuut snap je waarom. De animatie is schitterend en het verhaal over een ambitieuze postbode en cynische speelgoedmaker geeft een frisse draai aan een het verhaal over de kerstman. Dit is een verborgen pareltje die je direct op je kijklijst moet zetten.

18. Jingle jangle: a Christmas journey (2020) - Netflix

Heb je na Klaus zin in nog een sprankelende familiefilm? Dan kun je gewoon Netflix blijven kijken en de musical Jingle jangle: a Christmas journey opzetten. Oscar-winnaar Forest Whitaker speelt een geniale uitvinder die al jaren knutselt aan het perfecte speelgoed. Wanneer zijn briljante kleindochter opeens op de stoep staat, helpt zij hem om het meesterwerk af te maken. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want een concurrent wil deze uitvinding stelen.

17. Batman returns (1992) - HBO Max/Viaplay/Pathé Thuis

Huh, Batman in een top 25 van kerstfilms? Nee dit is geen fout. Batman returns speelt zich af rondom Kerstmis en dankzij regisseur Tim Burton (die tegelijkertijd The nightmare before Christmas produceerde) ziet het gotische Gotham City er sfeervoller uit dan ooit. In een besneeuwde stad vol kerstversieringen neemt Batman (Michael Keaton) het op tegen Penguin (Danny DeVito) en Catwoman (Michelle Pfeiffer).

16. A Christmas story (1983)

In de Verenigde Staten is A Christmas story dé ultieme kerstfilm. Dat komt grotendeels omdat de film ieder jaar wordt uitgezonden. De zender TBS houdt zelfs een jaarlijkse marathonuitzending van 24 uur! In Nederland is het verhaal over een jongen die een BB-gun wil voor Kerstmis niet zo bekend. Toch is dit wel een fijne nostalgische film die je gezien moet hebben.

15. Miracle on 34th Street (1994) - Disney+/Pathé Thuis

Een kerstman met een echte baard is altijd een pluspunt. In deze remake van de gelijknamige klassieker uit 1947 speelt Richard Attenborough een man die zegt de echte kerstman te zijn en er alles aan doet om de wensen van een klein meisje te laten uitkomen. Voordat het zover is, moet hij tijdens een rechtszaak bewijzen dat hij geen gekkie is en deze juridische strijd gaat gepaard met een heerlijke dosis sentimentaliteit.

14. The Santa clause (1994) - Disney+/Pathé Thuis

Aan het begin van The Santa clause sterft de kerstman wanneer hij van het dak valt en ondanks het lugubere begin is er voldoende om te lachen. Scott Calvin (Tim Allen) trekt het rode pak aan en brengt met zijn zoontje de overgebleven cadeautjes rond, maar dan ontdekt de norse vader dat hij dit trucje vanaf nu ieder jaar moet uitvoeren. De special effects zijn flink verouderd, maar dit blijft een van Tim Allens leukste rollen.

13. Gremlins (1984) - HBO Max/Pathé Thuis

Net zoals Batman returns is deze klassieker geen typische kerstfilm, al is de feestdag wel van groot belang voor het verhaal. Billy (Zach Galligan) krijgt als kerstcadeau het mysterieuze wezentje Gizmo, maar dit lieve huisdiertje komt met een handleiding en wanneer Billy zich hier niet aan houdt, wordt de hele stad overspoeld door groene monstertjes. Wie tijdens de kerstdagen geen zin heeft in een zoetsappig verhaal, zit goed bij deze fantastische horror-comedy.

12. A Christmas carol (1999)

Charles Dickens’ verhaal over de gierige chagrijn Ebenezer Scrooge is al talloze keren verteld en het is lastig om de beste boekverfilming uit te kiezen. De keuze voor de film uit 1999 is vanwege hoofdrolspeler Patrick Stewart. Hij speelde de rol talloze keren in het theater en laat je geloven dat hij inderdaad een gemene oude man is, die na een bezoek van drie geesten een heel nieuw mens wordt.

11. The polar express (2004) - Netflix/HBO Max/Pathé Thuis

The polar express is een film die je geweldig vindt of helemaal koud laat. Regisseur Robert Zemeckis (Back to the future) experimenteerde met allernieuwste 3D-technieken, die vandaag de dag flink verouderd zijn, maar in 2004 een prachtig plaatje opleverden. De film, waarin Tom Hanks zes rollen voor zijn rekening neemt, roept daardoor allerlei nostalgische gevoelens op waardoor je deze trein naar de noordpool niet wilt missen.

10. Die hard (1988) - Disney+/Pathé Thuis

Niets is zo hardnekkig als de online discussies die rond kersttijd weer opduiken over de eeuwenoude vraag of Die hard nu een kerstfilm is of niet. Het verhaal speelt zich af rond Kerstmis en een groepje Duitse terroristen slaat toe tijdens de kerstborrel. Dat zijn voor ons genoeg redenen om de actieklassieker ook te rekenen tot kerstklassieker.

9. How the Grinch stole Christmas (2000) - Netflix/Prime Video/SkyShowtime/Pathé Thuis

Jim Carrey zette met How the Grinch stole Christmas zijn zoveelste memorabele rol neer en deze was hier en daar nog vrij eng ook, zeker voor de jongste kijkers. Toch verandert de Grinch langzaam maar zeker van een chagrijnig groen monster dat kerst wil verpesten, in een empathische lieverd. De voice-over van Anthony Hopkins is daarnaast perfect.

8. Elf (2003) - Netflix/HBO Max/Pathé Thuis

Het oorspronkelijke script van Elf was volgens regisseur Jon Favreau (Iron man, The mandalorian) veel te duister en toen hij de mogelijkheid kreeg om het verhaal aan te passen, maakte hij er zijn eigen feestje van. Elf werd een lieve en hilarische familiefilm geïnspireerd door de klassiekers waarmee Favreau zelf opgroeide. Het verhaal over een volwassen man die denkt dat hij een kerstelf is, werd uiteindelijk ook een geliefde kerstklassieker.

7. The holiday (2006) - Netflix/Pathé Thuis/SkyShowtime

Als het om romantische kerstfilms gaat, is alleen Love actually beter. The holiday combineert een topcast met een heerlijk feelgood-verhaal over twee vrouwen die van huis wisselen om te ontsnappen aan hun relatieproblemen. Cameron Diaz en Kate Winslet schitteren als leading ladies en Jude Law is knapper dan ooit, maar de grote verrassing is Jack Black in de rol van charmante knuffelbeer.

6. The nightmare before Christmas (1993) - Disney+/Pathé Thuis

Net zoals bij Die hard kan er flink gediscussieerd worden over de status van The nightmare before Christmas als kerstfilm. Het grootste gedeelte van de oogstrelende animatiefilm speelt zich namelijk af in Halloween Town, waar de griezelige Jack Skellington de scepter zwaait. Deze Pumpkin King ontdekt per toeval Christmas Town en wil dit kleurrijke feest naar zijn eigen grijze stadje halen. Halloween- of kerstfilm? Wat maakt het uit, dit is een meesterwerk dat je kijkt wanneer het buiten koud is.

5. Scrooged (1988) - Prime Video/Pathé Thuis/SkyShowtime

Hoe doe je iets origineels met A Christmas carol? Simpel, je maakt een film waarin een nare tv-producent het verhaal verfilmt en deze eikel laat je spelen door komiek Bill Murray. Het resultaat is een ijzersterke comedy die nog steeds genieten is. Murray is heerlijk op dreef als gemenerik en zorgt er met zijn vlijmscherpe humor voor dat de film nooit te zoetsappig wordt.

4. The Muppet Christmas carol (1992) - Disney+

Wat Bill Murray kan, dat kunnen de muppets ook en ze doen het zelfs beter. The Muppet Christmas carol blijft grotendeels trouw aan het verhaal van Charles Dickens, maar maakt het leuk voor jong en oud met een dosis aanstekelijke liedjes en flauwe grappen. Michael Caine is daarnaast voortreffelijk als ijskoude Ebenezer Scrooge, wiens kille hart opwarmt dankzij de muppets.

3. It’s a wonderful life (1946) - Prime Video/Pathé Thuis

It’s a wonderful life draaide in 1946 voor het eerst in de bioscoop en weet nog steeds de gevoelige snaar weet te raken. James Stewart speelt goedzak George Bailey die denkt dat zijn simpele leven er niet toe doet. Hij wenst dat hij nooit was geboren en krijgt op kerstavond een engel op bezoek die George toont hoe belangrijk hij is voor de mensen om hem heen. Probeer het maar droog te houden bij deze tijdloze tranentrekker.

2. Love actually (2003) - Prime Video/Viaplay/Pathé Thuis

Is het eigenlijk wel kerst als je Love actually niet hebt gezien? De hartverwarmende comedy over verliefde Britten is net zo’n belangrijk onderdeel van de feestdagen als Mariah Carey’s All I want for Christmas en het maakt niet uit hoe vaak je de film ziet, hij blijft leuk. En in tegenstelling tot de meeste kerstfilms kun je deze classic ieder moment van het jaar kijken.

1. Home alone (1990) - Disney+/Pathé Thuis

Natuurlijk staat Home alone op de eerste plaats! Ieder jaar zit half Nederland voor de buis om te zien hoe de bijdehante Kevin voor de zoveelste keer thuis wordt achtergelaten en zijn huis beschermt tegen de twee domste boeven ooit. Op het verhaal is voldoende aan te merken en de film is verre van realistisch, maar dat maakt geen kerstbal uit. Home alone is pure nostalgie en blijft een genot om naar te kijken met de hele familie.

Je las een artikel van Veronica Superguide: Jouw gids in de jungle van films, series en tv.