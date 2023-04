De 7 beste liedjes van het afgelopen seizoen ‘Even tot hier’

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

7. Toeter op de scooter

FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren is vooral in het nieuws als hij weer eens in een complottheorie trapt. Toen bekend werd dat hij op een snorfiets door rood licht reed, zag hij zijn kans schoon een nieuwe duit in het zakje te doen. Door rood licht rijden kan natuurlijk weleens gebeuren, maar een sneu detail was dat hij zijn rijbewijs al eens eerder kwijt was geraakt nadat hij ‘een lichamelijk onderzoek’ weigerde. Wat hij eigenlijk bedoelde te zeggen is dat hij weigerde mee te werken aan een blaastest.

Het resulterende Toeter op de scooter is een béétje laaghangend fruit, maar de parodie op de megahit van Zanger Rinus is zó catchy dat het tóch hilarisch is.

6. Bij elke Mocro-zege

Terwijl Nederland door Argentinië naar huis werd gestuurd op het WK, boekte Marokko vrij onverwacht grote successen. Het elftal met Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat wist de halve finale te bereiken, en dat zorgde voor vreugde bij Marokkaanse Nederlanders. Ook voor verdriet trouwens, want naast de feestvreugde werden ook veel relletjes geschopt en gingen er verschillende auto’s in de hens. “Jeminee! Weer ME! Bij elke Mocro-zege!”

5. ‘Gays niet, gays nooit’

Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar was op veel manieren problematisch. Gastarbeiders werkten zich - letterlijk - dood bij de bouw van verschillende stadions, en de gay community kan in Qatar al helemáál op weinig liefde rekenen. Het Nederlands elftal wilde eigenlijk een statement maken met een ‘One Love’-armband, maar toen de FIFA dreigde een gele kaart uit te delen werd er al snel teruggekrabbeld. Homorechten zijn enorm belangrijk, maar als protesteren niet mag dan... druipen we met de staart tussen onze benen af.

Jody Bernal werd opgeduikeld om een kritische versie van zijn hit Que si, que no te zingen. “Die band die gaat weer af, want we steunen Infantino, want we zijn een laf land!”

4. 2022 in één minuut

Normaal gesproken is het moeilijk om in één minuut een ‘best wel ingewikkeld onderwerp’ samen te vatten, maar in de laatste aflevering van het seizoen werd zelfs een heel jaar tot een minuut gereduceerd. Het liedje levert tien puntige grappen op binnen zestig seconden.

3. Bukken kan niet meer

Er lag ineens ijs op de sloten en meertjes, waardoor Nederlanders weer probeerden te schaatsen. Dat was voor velen al een tijdje geleden, dus lagen blessures en spierpijn op de loer. Jeroen en Niels konden niet meer lopen van de spierpijn, en bukken was al helemaal out of the question.

Bukken kan niet meer is tekstueel niet het scherpste nummer, maar eindigt dankzij zangeres Jenny Arean toch hoog op het lijstje. De 80-jarige diva gooit er met uitgestreken gezicht een paar flinke vloeken uit. Vluchten kan niet meer is een behoorlijk dramatisch nummer: deze bewerking speelt met nostalgie, gooit het te grabbel en maakt er weer iets heel nieuws van.

2. Achter de schermen

Eén van de grootste televisieschandalen was de problematische werksfeer bij de populaire talkshow De wereld draait door. Presentator Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteur Dieuwke Wynia voerden achter de schermen een schrikbewind, terwijl BNNVARA en de NPO dit met de mantel der liefde bedekten. De onthullingen kwamen op een vrijdagavond: de dag vóór een nieuwe uitzending van Even tot hier. Fans vroegen zich af of Niels en Jeroen nog tijd hadden om het nieuws in de uitzending te verwerken. Het antwoord was (natuurlijk!): ja!

Ze maakten er niet alleen een liedje van, het was óók nog eens een nummer van Charles Aznavour: het Franse idool van de DWDD-presentator. Later in de uitzending werden er ook nog flink wat grappen gemaakt over de ‘onveilige werksfeer’ bij Even tot hier zelf.

1. De admiraal

Het WK voetbal in Qatar was een dankbaar onderwerp voor Even tot hier. Nederland speelde in de achtste finale tegen de Verenigde Staten, en toevallig was de uitzending van het satirische programma maar een paar uur later. Omdat Even tot hier een paar uur van tevoren wordt opgenomen, hadden Niels en Jeroen ongeveer een kwartier(!) om nog snel een liedje te schrijven.

Het duo liet in het Algemeen Dagblad weten ‘dat de inkt nog nat was toen Lenny Kuhr het lied moest inzingen.’ In de ballade werd flink geklaagd over het lelijke voetbal van het Nederlands elftal, maar het was tegelijkertijd een ode aan bondscoach Louis van Gaal, die desondanks prima resultaten neerzette. Voor deze haastklus moeten we onze pet afnemen: voor Niels en Jeroen, maar óók voor Lenny Kuhr, die op nationale televisie een tekst inzong die nog maar een paar minuten bestond.

‘Even tot hier’ keert terug

Even tot hier is vanaf zaterdag 8 april terug op de buis, op NPO1 om 21.28 uur. En reken maar dat het nieuwe seizoen ook weer van dit soort goudklompjes zal opleveren!

