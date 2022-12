De energiecrisis en kerstetiquette: hoe hou je je gasten warm?

Dit artikel is afkomstig uit Nouveau magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

In zo’n beetje heel Nederland staat momenteel de thermostaat lager en lopen mensen binnen met dikke truien rond. De draagbare deken is het kerstcadeau du jour, net als lekker dikke sokken, die een enorme comeback maakten.

Maar dat zijn nou niet echt looks om mee aan te schuiven bij het kerstdiner. Ook wil je je gasten waarschijnlijk liever niet in een koud huis ontvangen, helemaal niet als ze al wat ouder zijn. Bereid je er dus mentaal op voor dat je op deze momenten wat meer zult moeten stoken. Gelukkig kan de schade best beperkt worden.

Deuren dicht

Hou de warmte zoveel mogelijk in de woonkamer door de tussendeuren dicht te houden. Het wordt met kerst rond de negen graden, dat is gelukkig geen poolkou, maar ook weer geen reden om in de opening van de voordeur te gaan staan kletsen.

Plaids

Leg links en rechts schone, zachte plaids klaar, zodat je gasten die zelf kunnen pakken als ze het toch aan de frisse kant vinden. We zitten allemaal in hetzelfde stookkostenschuitje, er zal begrip voor zijn.

Elektrische deken

Een dierbare supersenior – ouderen hebben het vaak eerder koud – kun je discreet een hittepit, kruik of elektrisch kussentje aanbieden: ‘lekker voor in je rug’ is ook meteen: ‘lekker warm.’

Warm drankje

Als gastvrouw zorg je dat iedereen voorzien is van iets te eten en te drinken. Thee is een relatief goedkope warme drank die je eindeloos kunt blijven schenken, een glaasje glühwein zal het ook vast goed doen. Denk eventueel ook aan kleine tweaks: een iets opgewarmde appeltaart of warme nootjes uit de oven doen het ook altijd goed. Heb je nog een klassiek gourmetstel op spiritus, dan is dat meteen een goedkope extra warmtebron in huis.

Neem een aanbod aan

Elke welgemanierde gast zal aanbieden om iets mee te nemen. Sla het voor de verandering niet af: met die kaasplank, wijn of het toetje kun je compenseren wat je tijdelijk even extra stookt. Mensen vinden het vaak fijn iets te kunnen bijdragen in plaats van zich louter passief te laten fêteren en als gastvrouw heb je het al druk genoeg, dat snapt iedereen.

Maak je ook weer niet te veel zorgen, mensen fungeren ook als kacheltjes. Eenmaal binnen en gesetteld geven je gasten ook nog aardig wat warmte af en als het gezellig is voelt het ook meteen een stuk warmer. 🎄✨

