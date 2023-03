De opvolger van Claudia de Breij: déze BN’er gaat de oudejaarsconference 2023 verzorgen

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

We sluiten dit jaar af met champagne, vuurwerk, oliebollen en... Micha Wertheim! Hij mag de oudejaarsconference voor de NPO verzorgen. Dat heeft BNNVARA maandag bekendgemaakt. Het beloven spannende maanden voor hem te worden, want de cabaretier presenteerde nog niet eerder de eindejaarsshow.

Voor Twaalven

Het nieuws werd bekendgemaakt na de uitzending zondagavond van de tv-registratie van zijn voorstelling Micha Wertheim voor heel even. Zijn impresariaat Bunker Theaterzaken laat weten dat de eindejaarsshow van Micha Voor twaalven heet: ‘Eindelijk is het zover, uw lievelingscabaretier, die door anderen niet begrepen wordt, maar die u wel kunt waarderen, mag het oude jaar afsluiten op NPO1.’ De cabaretier zal vanaf begin november met de voorstelling door het land toeren. De kaartverkoop is volgens de website in sommige theaters al van start gegaan.

Geen makkelijke taak

Micha treedt in de voetsporen van Claudia de Breij. Dat is geen makkelijke taak: Claudia heeft in tegenstelling tot Micha veel ervaring met de oudejaarsconference. Zij verzorgde de show al drie keer.

