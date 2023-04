Déze 12 gezonde voedingsmiddelen moet je eigenlijk altijd in huis hebben

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Als je deze twaalf dingen - plus misschien wat extra groenten en fruit - in huis haalt, heb je in no time een gezonde maaltijd op tafel staan.

1. Eieren

Een klassieker voor mensen die gezond willen eten: eieren. Met voldoende eieren bij de hand heb je in een paar minuten een ontbijtje, lunch of tussendoortje voor je neus staan. Eieren zitten boordevol eiwitten, vitamine D en B12, en dat terwijl ze relatief goedkoop zijn en maar weinig calorieën bevatten. Voeg bijvoorbeeld een gekookt ei toe aan een salade of maak een omelet met wat groenten. Lekker én gezond.

2. Spinazie, boerenkool of een andere groene groente

Of het nou boerenkool, spinazie of een andere groene groente is; het mag écht niet missen in je gezonde keuken. Deze groenten zijn een lekkere toevoeging aan pastasaus, een omelet of een salade en zitten ook nog eens vol met ijzer en andere voedingsstoffen die je lichaam hard nodig heeft.

3. Tomatenblokjes

Verse tomaten zijn niet erg lang houdbaar en vergen wat meer werk bij de voorbereiding van een gezonde pastasaus of soep; daarom is het slim om altijd een blik tomatenblokjes in je kast te hebben. Je zet binnen een kwartiertje een lekkere maaltijd op tafel, vooral als je het combineert met wat van de eerdergenoemde groenten. Let wel op dat je een blik tomatenblokjes kiest zonder toegevoegde suiker of zout, want dát maakt het meteen een stuk minder gezond.

4. Maiskorrels voor popcorn

Dacht je dat er geen snacks te vinden zouden zijn in dit lijstje met gezonde voedingsmiddelen? Dan heb je het mis! Want in een gezond dieet past ook prima een tussendoortje. En zelfgemaakte popcorn is altijd een goede optie: glutenvrij, rijk aan antioxidanten en polyfenolen. Daarnaast is het ook nog eens een goede bron van vitamine B1, B2 en ijzer. Vooral als je het zelf maakt met maar een klein beetje olie, is het echt geen slechte keuze.

5. Griekse yoghurt

Hoewel magere yoghurt lager is in vetten en calorieën, vind je toch echt Griekse yoghurt in dit lijstje met gezonde voedingsmiddelen. Griekse yoghurt bevat namelijk meer vetten en eiwitten, waardoor je een stuk sneller én langer vol zit. Daardoor ben je minder geneigd om toch te gaan snacken en een ongezonde optie te kiezen. Griekse yoghurt is ook een goede vervanger voor sour cream, crème fraîche of mayonaise in sausjes en marinades, met wat minder calorieën en vetten dan het originele product.

6. Zilvervliesrijst

Zilvervliesrijst is net iets gezonder dan witte rijst en mag echt niet ontbreken in je keukenkastje: niet duur en tóch een goede basis voor veel gezonde maaltijden. Gebruik zilvervliesrijst bijvoorbeeld als basis voor een gezonde maaltijd met gewokte groenten of maak een rijstsalade. Geen tijd of zin om steeds weer rijst te koken? Je kunt gekookte rijst ook goed invriezen. Lekker handig!

7. Bevroren fruit

Het liefst zetten we elke dag een ontbijtje met verse aardbeien voor onze neus, snacken we met wat blauwe bessen en maken we een lekkere smoothie van frambozen en wat bramen. Maar vers fruit is niet altijd beschikbaar en betaalbaar, dus is bevroren fruit ook een goede optie. Zorg ervoor dat je altijd bevroren bessen of zomerfruit in je vriezer hebt liggen, zodat je tóch kunt genieten van die lekkere zoete smaken. Bevroren fruit werkt bijvoorbeeld heel goed in smoothies of door havermout, maar kun je ook laten ontdooien en door yoghurt roeren. Opties genoeg! En qua vitaminen en mineralen maakt het weinig uit of je fruit ingevroren of vers is.

8. Havermout

Nog een echte klassieker op het gebied van gezonde voedingsmiddelen: havermout. Goed voor je darmen, omdat haver boordevol vezels zit met langzame koolhydraten . Deze helpen je bloedsuikerspiegel stabiel te houden én werken cholesterolverlagend.

9. Olijfolie

Natuurlijk heb je ook een gezonde olie nodig om in te bakken. Dan is olijfolie de beste keuze, zeggen experts. Olijfolie zit bomvol antioxidanten in de vorm van fenolen. Dit zijn plantaardige stoffen die effectief zijn tegen ontstekingen en het risico op kanker, diabetes en hart- en vaatziekten verminderen. Ook verlaagt olijfolie je cholesterol. Niet alleen voor bakken is olijfolie ideaal, ook in een saladedressing is het een gezonde optie.

10. Noten

Noten zitten vol gezonde vetten, eiwitten, vezels en – afhankelijk van welk soort noten je kiest – verschillende vitaminen en mineralen. Ook makkelijk is dat ze vaak lang houdbaar zijn én veelzijdig gebruikt kunnen worden. Mix de noten bijvoorbeeld door je havermout, voeg er een paar toe aan je yoghurt of strooi ze over een lekkere curry.

11. Gedroogde kruiden

In een keuken vol gezonde voedingsmiddelen horen ook gedroogde én verse kruiden. Daarmee maak je niet alleen de lekkerste maaltijden; ze hebben ook nog eens heel wat gezondheidsvoordelen. Zo werkt gember goed tegen misselijkheid, helpt kurkuma bij obstipatie en kun je met komijn je vetverbranding versnellen.

12. Bonen en peulvruchten

Bruine bonen, kikkererwten of linzen, ze passen allemaal goed in een gezonde levensstijl. Peulvruchten en bonen bevatten veel eiwitten en zijn daarom een gezonde, vegetarische bron van proteïnen. Ook verlagen peulvruchten je LDL-cholesterol, wat helpt om je bloedvaten gezond te houden, én bevatten ze veel vezels, ijzer en andere nuttige voedingsstoffen. Daarnaast kun je ze heel lang bewaren, omdat bonen en peulvruchten meestal in blik zitten of gedroogd zijn.

