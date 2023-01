Deze liedjes helpen je om korter te douchen

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Door maar vijf minuten te douchen, bespaar je als huishouden ruim 15.000 liter warm water en 60 m3 gas per jaar. Dat kan tientallen tot honderden euro’s per jaar schelen op je rekening. Los van het feit dat veel bespaart, kun je je kortere douchebeurt ook leuker maken door muziek als douchetimer te gebruiken.

Muziek als douchetimer

In de nummers The river van Bruce Springsteen, Waterfall van Atlantic Ocean en Home by the sea van Genesis speelt water een hoofdrol, maar dat is niet het enige wat ze met elkaar gemeen hebben. Deze liedjes duren alle drie vijf minuten (en een paar seconden).

Drinkwaterbedrijf Dunea heeft een playlist gemaakt op Spotify met 16 nummers. Deze liedjes moeten mensen helpen om maximaal vijf minuten onder de douche te blijven staan.

Gemiddeld verbruik in de douche

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat we in Nederland gemiddeld zo’n acht minuten per dag douchen. Dunea vindt dat te lang, want hierdoor gaat ruim 40 procent van het watergebruik in een huishouden op aan douchen. Met elke douchebeurt verbruikt iemand gemiddeld zo’n 70 liter opgewarmd water. Als je dat inkort tot vijf minuten bespaar je 18 tot 25 liter per keer. Dat is volgens Dunea zo’n 150 euro aan energie en water per jaar.

Jezelf uitdagen

Hou je van een uitdaging? Dunea heeft aan de afspeellijst ook een aantal nummers toegevoegd dat korter duurt dan vijf minuten. Denk hierbij aan de nummers It will rain van Bruno Mars en Rain down on me van Kane. De liedjes duren 4.17 en 4.06 minuten.

Waterbesparende douchekop

Korter douchen is een manier om water te besparen. Ook het installeren van een waterbesparende douchekop kan een hoop geld schelen. Daarmee verbruik 20 procent minder water dan met een normale douchekop. Ruil je een grote regendouche in voor een zuinige douchekop? Dan bespaar je maar liefst 60 procent (!) water.

