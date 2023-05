Deze mythes over het koude wasprogramma mag je vergeten

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Mythes over het koude wasprogramma

Wist je bijvoorbeeld dat wasmiddel bij een koud wasprogramma langer de tijd krijgt om in te werken en daardoor een beter resultaat geeft? En je wasgoed blijft mooier. Uit een onderzoek van vakblad Dyes and pigments blijkt dat kleding die een half uur op 25 graden werd gewassen veel minder kleurverlies had dan kleding die anderhalf uur werd gewassen op 40 graden. Ook kwamen de helft minder microvezels in het afvalwater terecht, schrijft Het Laatste Nieuws. Is je wasgoed na zo’n kort, koud programma ook echt schoon? Dat lees je in dit artikel: Koud wassen? Zo weet je zeker dat je was écht schoon wordt.

Koud water vergroot kleding

Dat kleding door te heet wassen kan krimpen, is een feit. Dat kleding juist groter wordt in koud water? Dat is volledige onzin. Koud water is zachter voor textielvezels en helpt zelfs de vorm en structuur van een kledingstuk te behouden. Natuurlijk moet je altijd het wasetiket lezen en opvolgen, maar de meeste stoffen die in de wasmachine mogen, zijn geschikt voor koud water, aldus Freundin.

Koud water verwijdert geen bloedvlekken

Vroeger was heet water nodig om wasmiddel goed te laten werken, maar door betere technologieën is dit tegenwoordig niet meer zo. Speciaal ontwikkelde ingrediënten maken zelfs bij lage temperaturen eenvoudig je wasgoed schoon. Sterker nog: bloedvlekken kun je zelfs beter met koud water wassen om te voorkomen dat de vlek in de kleding trekt. Was je ze met warm water, dan gaan de cellulaire stoffen in bloed - eiwitten, suikers en vetten - stollen, waardoor ze vast komen te zitten en je ze niet meer uit je kleding krijgt. Als er een kleine hoeveelheid bloed op je kleding is terechtgekomen, bijvoorbeeld doordat je plotseling een bloedneus hebt gekregen, probeer het dan eerst onder de koude kraan uit te spoelen. Lukt dit niet, was het kledingstuk dan op een koud wasprogramma.

Koud water reinigt handdoeken niet goed

Een veelgehoorde mythe is dat stoffen die in direct contact komen met het lichaam warm water nodig hebben om goed schoon te worden. Hoogwaardige wasmiddelen doden ziektekiemen en desinfecteren echter ook in koud water. Lage watertemperaturen voorkomen bovendien dat je handdoeken en lakens krimpen of dat de kleuren vervagen. Toch kun je niet alles in koud water wassen. Alles dat in direct contact is geweest met je intieme zone moet op minimaal zestig graden worden gewassen. Bacteriën en schimmels zullen pas doodgaan bij een hoge temperatuur, zo vertelt Catherine van Heest van Care for Women.

