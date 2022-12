Deze nieuwe kerstfilms en -series wil je niet missen

Dit artikel is afkomstig van Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Netflix

Falling for Christmas (2022)

Lindsay Lohan maakt haar grote comeback met de Netflix-kerstfilm Falling for Christmas. Ze speelt een verwende rijkeluisdochter die na een dom ongeluk haar geheugen kwijtraakt. Gelukkig wordt zij gered door een knappe man die haar in huis neemt zodat zij kan herstellen. Het duurt niet lang voordat de vonk overslaat, maar uiteindelijk moet ze weer terug naar haar oude leventje.

Christmas with you (2022)

Zangeres Angelica (Aimee Garcia) is een megaster, maar zij heeft al een tijdje geen nieuwe muziek gemaakt en haar platenlabel vindt het tijd voor een kerstliedje. Daarvoor heeft zij echter geen inspiratie en om te ontsnappen aan haar verantwoordelijkheden gaat de popster op visite bij een trouwe fan. Ze leert de vader van het meisje kennen en raakt geïnspireerd door deze muziekleraar (Freddie Prinze jr.).

The Noel diary (2022)

De succesvolle schrijver Jake Turner (Justin Hartley) hoort tijdens de feestdagen dat zijn moeder is overleden. Hij keert terug naar zijn ouderlijk huis om haar spullen op te ruimen en ontmoet daar een jonge vrouw genaamd Rachel (Barrett Doss). Zij is op zoek naar haar biologische moeder en weet dat zij voor de Turners heeft gewerkt. Jake wil haar helpen, maar daarvoor moet hij wel zijn vader om hulp vragen en deze man heeft hem dertig jaar geleden verlaten.

De familie Claus 3 (2022)

Vanaf 7 december te zien op Netflix.

De familie Claus komt alweer terug voor een derde avontuur. Noël Claus (Jan Decleir) is in het geheim de kerstman en zijn kleinzoon Jules (Mo Bakker) is zijn opvolger. Het is daarom slecht nieuws wanneer de twee verplicht worden om met de hele familie op skivakantie te gaan. Ze zijn van plan om stiekem cadeautjes rond te brengen, maar dan ontdekt Jules’ zusje hun geheim.

Julestorm (seizoen 1)

Vanaf 16 december te zien op Netflix.

Netflix komt niet alleen met kerstfilms, ze hebben ook een romantische dramaserie gereedstaan voor de koude winterdagen. In het Noorse Julestorm, ook bekend als A storm for Christmas, komt een groepje mensen vast te zitten op het vliegveld. Ze kunnen niet naar huis en moeten noodgedwongen Kerstmis met elkaar vieren.

Disney+

The Santa clauses (seizoen 1)

In 1994 trok komiek Tim Allen het kerstmannenpak voor het eerst aan en 28 jaar later zit het nog steeds als gegoten. In deze comedyserie gebaseerd op The Santa clause-films begint kerstman Scott Calvin langzaam zijn magie te verliezen. Hij beseft dat het tijd is om met pensioen te gaan en gaat op zoek naar een opvolger, maar dat blijkt nog een flinke klus.

The guardians of the galaxy holiday special (2022)

In deze kerstspecial willen de guardians of the galaxy iets speciaals doen voor hun goede vriend Star-Lord (Chris Pratt) en besluiten een kerstfeest voor hem te organiseren. Daar hoort natuurlijk ook het perfecte cadeau bij. Dax (Dave Bautista) en Mantis (Pom Klementieff) willen de legendarische acteur Kevin Bacon als cadeau geven en gaan bij hem op bezoek.

HBO Max

A Christmas story Christmas (2022)

In Amerika is A Christmas story een fenomeen en wordt de kerstfilm jaarlijks vertoond op tv. A Christmas story Christmas is het vervolg op deze geliefde film en volgt een volwassen Ralphie (Peter Billingsley), die terugkeert naar zijn oude woonplaats om Kerstmis met de hele familie te vieren. Hij is nu zelf vader en wil zijn kinderen een mooi feest geven, maar dat blijkt niet zo makkelijk.

Santa camp (2022)

Jaarlijks komen er allerlei hulpkerstmannen samen tijdens ‘santa camp’ en ze zien er allemaal exact hetzelfde uit. Daar lijkt verandering in te komen, want er zijn steeds meer mensen die de rol van kerstman op zich willen nemen en dat zijn niet allemaal oude, witte mannen. Deze documentaire volgt de mensen die willen laten zien dat de kerstman er heel anders kan uitzien, maar dat is niet zonder gevaar.

Prime Video

Your Christmas or mine?

Vanaf 2 december op Prime Video.

James (Asa Butterfield) en Hayley (Cora Kirk) zijn een smoorverliefd stel dat op het treinstation afscheid van elkaar neemt. Ze gaan Kerstmis bij hun familie vieren, maar op het laatste moment besluiten ze elkaar te verrassen en van trein te wisselen. James komt aan bij Hayley’s drukke familie en zij belandt in James’ statige landhuis bij zijn strenge ouders. Door dit misverstand leren ze meer over elkaar dan gedacht.

Apple TV+

Spirited (2022)

Apple TV+ komt ook met een eigen kerstfilm en heeft twee grote sterren in huis gehaald. In deze moderne versie van A Christmas carol speelt Ryan Reynolds een keiharde zakenman die bezoek krijgt van drie geesten. De geest van het heden, gespeeld door Will Ferrell, beseft dat deze man niet makkelijk te veranderen is, maar zet alles op alles om een goed persoon van hem te maken.

