Déze vrouw is verantwoordelijk voor de pakken en maskers in ‘The Masked Singer’

Dit artikel is afkomstig van Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Wat houdt jouw functie precies in?

“Dat houdt in dat ik met het team de karakters samenstel en vervolgens het maakproces van de pakken en maskers begeleid. Ik hou toezicht op de verschillende ateliers waar de pakken gemaakt worden. Vervolgens hebben we de doorpas, waarna de pakken worden aangepast op de beweeglijkheid van de BN’er die het pak aan moet. We doen er alles aan om het pak zo comfortabel mogelijk te maken.”

Wat vind je het leukste aan je werk bij ‘The Masked Singer’?

“Als de BN’er na het optreden bij ons de green room binnenkomt en een applaus krijgt van alle andere karakters die daar zitten. Dan gaat het masker af en zie je hoe iemand daar helemaal uitkomt. Met een grote, brede en voldane glimlach. Dan denk ik: goed gedaan, iedereen is trots en het is ons weer gelukt!”

Waarom zweten ze zo in die pakken?

“Bij een musicalvoorstelling dragen de acteurs ook een pak, maar dan is hun gezicht vrij, waardoor het lichaam kan uitwasemen. Bij The Masked Singer is álles dicht. Geen stukje huid te zien. En om het panel en de mensen thuis te misleiden, krijgen de kandidaten vaak ook dikmaakpakken aan. Die kun je na afloop bij wijze van spreken uitwringen. Er wordt behoorlijk gezweet, maar dat ligt dus niet alleen aan het masker.”

Wat is tot nu toe je lievelingskarakter?

“Voor mij is het onmogelijk om te kiezen. Als iemand uit de show ligt, pakken we het pak in en gaat het naar de opslag. Een verdrietig moment. Daarbij is het ene pak makkelijker dan het andere. In 2019 hadden we De Leeuw: dat pak bestond uit allemaal losse onderdelen. Om Guido Spek zo kort mogelijk in dat pak te hebben, moesten we hem met z’n tweetjes – mijn rechterhand Chantal en ik – aan- en uitkleden. Het pak van Het Monster daarentegen, daar kon Rick Brandsteder zo instappen. Wij zetten het masker erop en klaar.”

Het nieuwe seizoen van The Masked Singer zie je elke vrijdag op RTL 4, vanaf 20.00 uur.

Je las een artikel van Veronica Superguide: Jouw gids in de jungle van films, series en tv.