Dit effect heeft lichtinval op kleuren

Dit artikel is afkomstig uit vtwonen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Licht vanuit het noorden

Een ruimte op het noorden krijgt bijna geen zonlicht en heeft gedurende dag een koele gloed. Witte muren lijken hier ook vaak ietwat blauwig. Kleuren met een rode of gele ondertoon kunnen dit neutraliseren. Ga voor volle kleuren zoals rood, roze, paars en oranje. Alsof je de zonsondergang gebruikt als kleurenwaaier. Laat koele tinten als blauw, wit en grijs staan.

Licht vanuit het oosten

De zon komt op in het oosten en schijnt ’s ochtends warm licht naar binnen. In de loop van de dag wordt dit licht steeds koeler. Geef de muren hier geen uitgesproken kleuren en ga liever voor wat zachtere tinten. Neem de natuur als inspiratiebron: groen doet het hier fantastisch, het heldere daglicht versterkt de kleur. Witte muurverf is hier het mooiste met een tikkeltje blauw als ondertoon.

Licht vanuit het zuiden

Een kleur kiezen voor een ruimte op het zuiden is het aller makkelijkste. De zon schijnt hier de hele dag gul naar binnen en zorgt voor een warme lichtinval. Bijna alle kleuren komen hierin goed tot hun recht. Zelfs muurverf in verbleekte tinten kun je hier gerust doen, prachtig in het warme licht. Kijk uit met felle en donkere kleuren, deze hebben een dominant karakter en hebben in dit licht de neiging too much te worden.

Licht vanuit het westen

Een ruimte op het westen heeft een dromerige lichtinval. Het licht is hier in de ochtend vrij koel en wordt steeds warmer. De uren voor zonsondergang zijn hier prachtig, op muren met lichte kleuren verschijnen dan lichtreflectoren. Ga voor lichte en poederige tinten om de natuurlijke lichtinval te versterken.

Kleuren testen

De lichtinval is dus in elke ruimte en op elk moment van de dag anders. Houd hier rekening mee bij het kiezen van muurverf. Haal kleurstalen in huis en houd ze op verschillende plekken tegen de muur om het effect van licht goed te kunnen zien. Minitesters gekocht? Breng de verf aan op een dik stuk papier, zo krijg je het beste een idee van wat een kleur in de ruimte doet.

Dit artikel komt van vtwonen.nl. Meer tips over wooninspiratie? Ga naar vtwonen.nl.

Bron: vtwonen