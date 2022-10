Dit is het effect van een simpel ‘Hoi, hoe is het?’-berichtje

Dit artikel is afkomstig van Flow magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

We onderschatten de waarde van zo’n berichtje volgens dit artikel van New York Times. Af en toe inchecken bij je vrienden of familie betekent meer dan we ons realiseren, blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology.

De liking gap

Peggy Liu, hoofdauteur van het onderzoek, zegt dat we vaak denken dat een belletje of bericht niet de moeite waard is. We vullen voor de ander in dat hij te druk is, er niet op zit te wachten of het onbelangrijk vindt. Dit komt volgens Marisa Franco, psycholoog en klinisch professor aan de Universiteit van Maryland, door de ‘liking gap’: we onderschatten hoe geliefd we eigenlijk zijn en denken daarom dat een berichtje niet welkom is. Maar het onderzoek bewijst het tegendeel: we vinden het juist fijn om te weten dat iemand aan ons denkt.

Een simpele ‘Hallo’

Daarnaast blijkt ook dat de mensen met wie je niet zo close bent, het inchecken nog meer waarderen dan de mensen met wie je een sterke band hebt. ‘Ik moest aan je denken’, ‘Hoe is het?’ of zelfs alleen ‘Hallo’ zorgen voor kleine momenten van verbondenheid, volgens Liu. Wat vaker een bericht sturen en krijgen heeft daarom een positief effect op onze mentale gezondheid en de band met vrienden, familie en (vage) kennissen.

