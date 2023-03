Dit is het nut van het bevolkingsonderzoek én zelfonderzoek naar borstkanker

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Er zijn verschillende vormen van preventief onderzoek voor borstkanker. Zo is er het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, maar ook zelfonderzoek is belangrijk.

Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

In Nederland is het bevolkingsonderzoek naar borstkanker landelijk geregeld. Dit is een preventief onderzoek waaraan vrouwen van 50 tot en met 75 jaar mee kunnen doen. Deze leeftijdsgrens is volgens Pink Ribbon niet willekeurig: ruim tachtig procent van de borstkankerpatiënten is ouder dan 50 jaar als zij de diagnose krijgen. Vrouwen in deze leeftijdscategorie krijgen eens in de twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Er wordt dan een mammografie gemaakt (röntgenfoto’s van de borsten). Deze mammografie wordt door veel vrouwen als pijnlijk ervaren.

Na de mammografie worden de foto’s bestudeerd. Zien ze een afwijking? Dan wordt in het ziekenhuis verder onderzoek gedaan. Je kunt nooit een diagnose krijgen na het bevolkingsonderzoek, dit gebeurt pas na aanvullend onderzoek in het ziekenhuis. Benieuwd wat er gebeurt bij een afwijking? Lees dan: Dit kun je verwachten bij een afwijking op een mammografie.

Zelfonderzoek

Een andere manier om borstkanker snel op te sporen, is zelfonderzoek. Je hebt vast weleens gehoord dat het belangrijk is om je borsten zelf te onderzoeken op afwijkingen. Hiervoor moet je goed naar je borsten kijken en voelen. Wees alert als je bijvoorbeeld ineens een ingetrokken tepel hebt of een hard knobbeltje voelt. Andere veranderingen die op borstkanker kunnen wijzen, zijn:

- Vochtafscheiding uit de tepel (dit kan bloederig, waterig, bruin of groen of juist melkachtig zijn). - Verandering van de tepel. Denk aan een zwelling, roodheid, vervelling, schilfertjes of een plek die op eczeem lijkt - Een sinaasappelhuid: een verdikte huid met putjes - De borst verandert van vorm of grootte - Een zwelling in de oksel - Een borst die rood is en warm aanvoelt - In de huid van de borst zitten deukjes - Wondjes op de huid van de borst die niet genezen - Een bultje op de borst - Een dikke of opliggende ader

Geheugensteuntje voor zelfonderzoek

Zelfonderzoek is iets wat je makkelijk kunt vergeten. Sterker nog: uit cijfers van Borstkankervereniging Nederland blijkt dat 62 procent van de vrouwen haar borsten niet regelmatig controleert. Reden genoeg dus om een geheugensteuntje in het leven te roepen zodat het zelfonderzoek een gewoonte wordt. Borstkankervereniging Nederland en MSD lanceren ‘Day 3’. Elke derde dag van de maand onderzoek je je borsten op afwijkingen. Een maandelijkse controle klinkt misschien als veel, maar volgens de vereniging leer je hierdoor je borsten beter kennen en merk je een verandering sneller op.

De derde dag van de maand is niet willekeurig gekozen. Draai het getal 3 maar eens een kwartslag naar rechts. Het getal lijkt dan op een paar borsten. Ideaal als geheugensteuntje dus.

Het nut van onderzoeken

Beide vormen van onderzoeken zorgen ervoor dat borstkanker in een vroeg stadium kan worden opgespoord. Daardoor kan eerder worden gestart met de behandeling, waardoor de kans op genezing groter is. Volgens Pink Ribbon zijn de resultaten van het bevolkingsonderzoek duidelijk: sinds de start in 1989 is het sterftecijfer sterk gedaald. Dit is niet volledig te wijten aan het bevolkingsonderzoek, deels komt dit ook door een betere behandeling.

