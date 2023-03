Dit kost een verkeers- of snelheidsboete in 2023

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

De stijging is volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid het gevolg van de hoge inflatie en dat zet door in de verkeersboetes. Kosten van verkeersovertredingen worden namelijk aangepast op basis van de consumentenprijsindex van de maanden juni 2021 en juni 2022. Benieuwd hoeveel een snelheidsboete in 2023 gaat kosten? Bekijk dan het overzicht op de website van de ANWB.

Dit betaal je in 2023 voor andere overtredingen

Naast de snelheidsboetes gaan de bedragen van andere overtredingen ook omhoog. Zo worden bijvoorbeeld de boetes voor het vasthouden van mobiele apparatuur, het onnodig links rijden op de auto(snel)weg en het niet verlenen van voorrang flink duurder dit jaar. We zetten de overtredingen met prijzen voor je op een rij.

Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: € 240 Rechts inhalen: € 280 Geen autogordel dragen: € 160 Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: € 280 Door rood licht rijden: € 280 Negeren rood kruis: hoogte boete wordt vastgesteld door officier van justitie Afslaan zonder richting aan te geven: € 110 Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: € 160 Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: € 280 Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: € 280 Een voertuig dubbel parkeren: € 110 Parkeren op plaatsen voorzien van een blauwe streep, zonder dat er een zichtbare parkeerschijf in de auto aanwezig is: € 110 Onnodig mistlicht aan de voorzijde voeren: € 110 Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren: € 160 Niet-werkende remverlichting: € 160 Niet-werkend derde remlicht (voor voertuigen na 30-09-2001): € 110 Het niet tot stilstand kunnen brengen van een voertuig binnen een veilige afstand (bumperkleven): hoogte van de boete is afhankelijk van de gereden snelheid en de afstand tot de voorligger Tijdens het rijden (ook bij optrekken en filerijden) een telefoon of ander apparaat vasthouden: voor bestuurders van motorvoertuigen € 380 en voor fietsers € 150

Verkeersquiz

Als je de regels kent, loop je de minste kans om een boete krijgen in het verkeer. Uit het Nationaal Automobilisten Onderzoek 2022 van Gaspedaal.nl en Autotrack is gebleken dat maar liefst 35 procent van de Nederlandse automobilisten betwijfelt dat hij of zij opnieuw zou slagen voor het theorie-examen van het rijbewijs. Behoor jij ook tot deze 35 procent of ken jij alle regels helemaal uit je hoofd? Test je kennis met deze quiz.

