Dit zijn de 12 mooiste herfstwandelingen van Nederland

Groningen

‘Door de geschiedenis rond Noordlaren’ heet de wandeling die gaat over kronkelende zandpaden, door het heidegebied Vijftig Bunder en door het Noordlaarderbos. De omgeving is rijk aan geschiedenis, zowel oud als nieuw. Het grootste deel van het gebied is in beheer van Natuurmonumenten en wordt deels begraasd door Schotse Hooglanders.

Friesland

Groene Wissel 207: Beetsterzwaag. Deze wandeling leidt door de serene bossen en velden van de Friese Wouden. Je komt door een coulissenlandschap van bossen, graslanden, kleine heidevelden en bosvennen.

Drenthe

Trage tocht Hooghalen (een trage tocht is wandelspeak voor een route over grotendeels onverharde paden) leidt door het Heuvingerzand, Hingsteveen en Groote Zand. Die vormen samen een heuvelachtig gebied met stuifzand, oude eiken en grove dennen.

Overijssel

Voor wie graag een beetje aangeharkt wandelt: landgoed Twickel. Voor het beter wildernisgevoel: het Sprengendal bij Ootmarsum.

Gelderland

Het Speulder- en Sprielderbos bij Putten is één van de mooiste en oudste bossen van Nederland. Zo mooi zelfs dat de leden van Staatsbosbeheer dit bos hebben uitgeroepen tot het mooiste van Nederland. In dit bos vind je ‘dansende bomen’ en het is een hotspot voor herten en wilde zwijnen.

Flevoland

Groene Wissel 525 leidt je door de stille polderbossen rond Dronten. Het Revebos en de bossen van het Roggebotzand vormen samen een groot, zeer afwisselend bosgebied waarin het heerlijk (en vooral heel stil) wandelen is.

Utrecht

Hartje Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug liggen de Kaapse Bossen. Vanaf uitkijktoren De Kaap zie je pas goed hoe bosrijk het gebied is dat je doorkruist en in het najaar is het er wonderschoon. Natuurmonumenten heeft het oorspronkelijk eentonige productiebos omgevormd tot een natuurlijk en gevarieerd bos.

Noord-Holland

Aan de oostkant van Purmerend bevindt zich het Purmerbos. Slingerende struinpaadjes geven je het echte ‘bosgevoel’. Voor kinderen is er een speelbos, voor rustzoekers een stilte- en natuurbos.

Zuid-Holland

Trage tocht Wassenaar loopt over landgoed De Horsten: poldergebied, duingebied en heel veel bos, met eiken in de hoofdrol. De Oranjes kennen het gebied op hun duimpje.

Zeeland

Akkerland, kasteel, bos en strand is een Groene Wissel-wandeling die begint in Oostkapelle en door bos, duin, over boerenpaden, een landgoed en zelfs een stuk over het strand gaat, voor wie na een half uurtje herfstpracht wel weer eens iets anders wil zien.

Brabant

Het Brabants Vennenpad in het zuidoostelijk deel van de provincie – het land van Van Gogh - is prachtig in het najaar: stil, oer en afwisselend door bossen, dorpjes en over heidevelden. Het is in totaal 250 lang en de route is verdeeld in wandelingen van zo’n 20 km.

Limburg

Trage Tocht Leudal leidt door een beekdallandschap en gaat een beetje op en neer. De loofbomen op de hellingen verkleuren prachtig in het najaar en hier voelt het door de hoogteverschillen toch als een beetje buitenland, maar dan met de optie om ’s avonds lekker rozig in je eigen bed te kruipen.

