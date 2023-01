Dit zijn de uren waarop je het zuinigst wast

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachien. Laat maar lekker draaien... jazeker, maar let daarbij wel op het tijdstip waarop je dat doet en wat voor energiecontract je hebt, adviseert de Consumentenbond. Je kunt bij je energieleverancier namelijk kiezen voor een enkeltarief of een dubbeltarief. Welke van de twee voor jou het meest geschikt is, hangt af van je thuissituatie.

Enkeltarief en dubbeltarief

Als je overdag veel stroom gebruikt, dan kun je het beste kiezen voor een enkeltarief. Daarbij is de prijs die je betaalt voor stroom 24 uur per dag hetzelfde. Gebruik je vooral in het weekend en ’s nachts veel stroom? Dan is het voordeliger om voor een dubbeltarief (daltarief) te kiezen. Overdag betaal je een hoger bedrag voor stroom (een piektarief), maar ’s nachts, meestal van elf uur ’s avonds tot zeven uur ’s ochtends en in het weekend, betaal je een veel lager tarief.

Zuinigst wassen

Staat er dubbeltarief op je contract? Dan kun je dus veel beter wassen in de daluren, in het weekend of doordeweeks na elf uur ’s avonds. Bij enkeltarief maakt het niet uit, aldus Vattenfall. Je betaalt immers altijd hetzelfde tarief voor stroom.

Wassen op lagere temperatuur

Een snelle bespaartip is het wassen op een lagere temperatuur. Als je op dertig graden wast in plaats van op veertig graden, bespaar je meer dan de helft aan energiekosten. Met de huidige energieprijzen betaal je 26 cent per wasbeurt bij een temperatuur van dertig graden. Op veertig graden wassen kost je 65 cent en een was op negentig graden kost zelfs 1,53 euro.

Ecoprogramma

De naam zegt het al: als je de wasmachine op ecostand zet, bespaar je op het energieverbruik. Dat komt omdat er minder water en stroom worden verbruikt dan bij een ander programma op dezelfde temperatuur. Probeer zoveel mogelijk op lage temperatuur te wassen en hang je was buiten te drogen, in plaats van het in de droger te stoppen.

Tot slot: stop je de trommel altijd tot de nok toe vol? Dan kost het meer energie om de was goed schoon te krijgen. Stelregel: je moet je hand nog bovenin de trommel kunnen bewegen. Dan kan het wasgoed lekker ronddraaien en wordt het sneller schoon.

Meer lezen van Margriet, hét magazinemerk voor vrouwen die op een leuke manier gelukkig en gezond ouder willen worden? Ga naar Margriet.nl.