Dit zijn de voor- en nadelen van een vloerkleed van jute

Wat is een juten vloerkleed?

De juten draden waarvan vloerkleden worden geweven, zijn van het plantengeslacht Corchorus. Deze plantensoort leeft vooral in warme en vochtige landen, zoals India, Bangladesh en China. Na een groeiperiode van vier maanden worden de strengels die uit de grond steken afgeknipt en in de zon gedroogd. Vervolgens worden ze handmatig of in fabrieken tot een kleed geweven. Het resultaat is een oersterk, natuurlijk en duurzaam verkregen materiaal: jute. Shop hier juten vloerkleden.

Jute past in elk interieur

Dat het juten vloerkleed populair is, is niet vreemd: het past perfect bij allerlei interieurstijlen. Zoals in warme, exotische interieurs, waarin gespeeld wordt met kleuren en verschillende culturele invloeden.

In een strakker interieur geeft een juten vloerkleed net dat vleugje zen. En ja, ook in een Scandinavisch interieur komen de kleden goed tot hun recht tussen andere natuurlijke materialen.

Ervaringen met een juten vloerkleed

Qua uiterlijk en sfeer zit je dus goed met zo’n mooi kleed, maar hoe zit het met die andere belangrijke functie van een vloerkleed: dat het zacht voelt?

Een wedstrijdje zachtheid gaat een juten vloedkleed niet winnen van hoogpolig tapijt, maar het is ook niet zo dat jute prikt. Het voelt aan zoals het eruitziet: comfortabel, maar hard. Soms wordt er katoen door het kleed geweven om het iets zachter te maken, maar het blijft een kleed dat is gemaakt van een natuurlijk, stug materiaal.

Juten vloerkleed schoonmaken

Het voordeel van een juten vloerkleed is dat het eenvoudig te onderhouden is. Stofzuiger eroverheen en klaar. Wil je het kleed soppen, ga dan met water aan de slag en droog het goed af. Het is een natuurlijk materiaal, dus als het te lang vochtig blijft kan het gaan rotten.

Schoonmaakmiddelen kun je beter niet gebruiken. Chemische goedjes kunnen vlekken achterlaten.

Gemorst? In alle gevallen geldt: deppen, niet wrijven. Zo duw je het gemorste materiaal niet dieper in het kleed.

Heb je met nare geurtjes te maken? Ga dan met baking soda aan de slag. Dit natuurlijke, witte poeder bindt zuren, waardoor smerige luchtjes worden geneutraliseerd.

