Douwe Bob wil nog een keer naar het Eurovisie Songfestival: “Let's go!”

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

Nu Nederland niet door is naar de finale, begint het speculeren over volgend jaar alweer. Als de AvroTros Douwe Bob zou bellen om mee te doen aan het liedjesfestijn namens Nederland, zegt hij direct ja, laat hij weten in de podcast Songfestival Troubadours. “Let’s go!”

De zanger deed in 2016 al een keer mee aan het songfestival, dat toen in Stockholm werd gehouden. Met zijn nummer Slow down eindigde Douwe op de elfde plaats in de finale. “Het zijn een paar van de mooiste weken van m’n leven geweest. Ik zou wel m’n mindset moeten veranderen weer. Je gaat iets aan en dan ga je ervoor. Op predator mode en knallen!”

“Als je me wil, moet je me vragen”

De zanger zou een eventuele tweede deelname naar eigen zeggen niet halfbakken doen. “Je moet echt focussen. Je gaat voor goud, anders kan je beter thuis blijven.” Deelnemen aan een nationale voorronde, waarover nu volop wordt gespeculeerd, ziet hij dan weer niet zo zitten. “Ik zou dat nu niet doen, in ieder geval. Als je me wilt, moet je me vragen. Misschien dat ik het destijds wel zou hebben gedaan.”

De finale van het Eurovisie Songfestival zie je op zaterdag 13 mei op NPO 1, vanaf 21.00 uur. Hier vind je onze indrukken van de eerste halve finale én de tweede ronde.

Je las een artikel van Veronica Superguide: jouw gids in de jungle van films, series en tv.