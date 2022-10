Edmee (52): “Natuurlijk weet ik dat mijn man een minnares heeft”

Dit artikel is afkomstig van Nouveau.nl. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

“Soms heb ik bijna met Niels te doen. Wat moet het vermoeiend zijn om je voort­durend in allerlei bochten te wringen om het twee vrouwen naar hun zin te maken. En dit dan ook nog voor een van hen verborgen zien te houden... Arme schat. Hoe hij het volhoudt, is me een raadsel. Hij ziet er soms zó afgemat uit. Ik moet dan echt de neiging onderdrukken om mijn armen om hem heen te slaan en te vragen: ‘Liefste, wat doe je jezelf aan? Maakt dit je nu echt gelukkig?’ Maar dat doe ik niet. Als hij weet dat ik het weet, dat ik al die tijd op de hoogte was, is het einde zoek. Nu heb ik tenminste nog een man, al is het een deelman.

Onze relatie was al een tijdje niet meer zo spannend. Het ging absoluut niet slecht, maar we waren meer bezig met ons werk, de kinderen en onze hobby’s dan met elkaar. Gewoon, zoals dat bij veel stellen gaat. Ik vond het niet zo erg. Ik dacht: straks, als de kinderen het huis uit zijn, hebben we weer zeeën van tijd voor elkaar. Dan komt de romantiek vanzelf terug.

Lichtjes in zijn ogen

Maar die romantiek kwam veel eerder terug dan ik had verwacht. Het begon klein, met een lichtje in zijn ogen dat ik lang niet had gezien. Hij keek me anders aan. Langer, intenser, met een soort verwondering, zoals in het begin van onze relatie. Het verbaasde me, maar gaf een heel prettig gevoel. Op een vrijdagmiddag kwam hij plotseling met een gigantische bos bloemen thuis. ‘Omdat je zo’n geweldige vrouw bent’, zei hij, met iets van ontroering in zijn stem. Het bracht me van mijn stuk. Zijn vrolijke toon klonk geforceerd, maar het gebaar kwam oprecht over. Het was alleen zo niet des Niels. Op enige spontaniteit had ik hem ons hele huwelijk niet kunnen betrappen. Dus waar kwam dit vandaan?

Opvallend actief in bed

In het weekend dat volgde, sloeg mijn verwarring om in achterdocht. Niels was overdreven lief voor me. Hij nam me mee naar mijn favoriete restaurant, wilde hand in hand lopen tijdens een lange strandwandeling en gaf me complimenten waar je het op Antarctica nog warm van zou krijgen. Ook was hij in bed ineens opvallend actief. In jaren was ik niet met zoveel opgewonden toewijding bemind. Gelukkig had mijn libido niet te lijden onder mijn groeiende wantrouwen. Ik genoot intens. Wel was het meteen heel dubbel. Ik had sterk de indruk dat Niels zich schuldig voelde over iets en dat goed probeerde te maken door mij te overladen met liefde en aandacht. Het alarmeerde me, maar tegelijkertijd dacht ik: wat het ook is, het werkt in elk geval als pokon voor onze relatie.

Hij was verliefd, maar niet op mij

Dat Niels een slippertje zou hebben gemaakt of zelfs een affaire zou hebben, vond ik in eerste instantie niet aannemelijk. Supernuchter en hondstrouw als hij was, vond ik hem nooit het type man dat in die val zou trappen. Maar waarover voelde hij zich anders zo schuldig? Als hij ons huis had vergokt of in de criminaliteit was beland, liep hij er vast niet zo stralend bij. Hij huppelde bijna. Het kon niet anders: mijn man was verliefd! En niet op mij, al deed hij zijn best mij dat te laten geloven.

De enige mogelijke kandidaat

Op maandagochtend pakte ik onze gezamenlijke agenda erbij om na te gaan wat we de laatste tijd zoal hadden gedaan. Mijn oog viel op de brainstorm waarvoor Niels ruim een week eerder naar een kasteeltje in België was geweest. Was daar iets voor­gevallen? En met wie dan? Ik had die vraag nog niet gesteld, of ik wist het antwoord al: Floor. Natuurlijk! Niet alleen was zij van Niels’ drie vrouwelijke collega’s de enige geloofwaardige kandidaat, ze had hem, bedacht ik direct, ook al voorbewerkt. Had Niels onlangs niet opgemerkt dat hij het zo jammer vond dat Floor nog steeds geen leuke man had gevonden, terwijl ze zo naar een gezin verlangde? Hoezo was hij geïnteresseerd in haar liefdes­leven?!

Op zoek naar bewijzen

Ik voelde een enorme woede opkomen. Hoe kon hij?! Schreeuwend en huilend smeet ik alles wat binnen mijn bereik stond op de grond. Agenda, koffie, fruitschaal, bloemen... Het werd één grote ravage. Maar zo snel als de woede was opgekomen, ebte hij ook weer weg. Iets in mij maande mij tot kalmte. ‘Eerst hard bewijs’, zei ik hardop, ‘en dan een plan de campagne.’

‘Wat is er met mijn bloemen gebeurd?’ vroeg Niels toen hij thuiskwam en de armzalige overblijfselen van zijn weelderige boeket in een emmertje zag staan. ‘Ongelukje’, zei ik en ik liet hem de scherven zien van onze mooiste vaas – een huwelijksgeschenk. Onverstoorbaar ging ik vervolgens door met koken. Vanuit mijn ooghoeken hield ik hem nauwlettend in de gaten. Vooral zijn omgang met zijn mobiel had mijn belangstelling. Alle experts zeggen immers dat dit de belangrijkste indicator voor een affaire is. En ja hoor... Waar Niels zijn telefoon altijd meteen bij thuiskomst open en bloot aan de oplader legde, hield hij die nu in zijn broekzak. Na het eten ging hij naar boven. ‘Nog even wat werken’, zei hij, gevolgd door ‘liefste.’ Liefste... Ja, ja.

Betrapt!

Toen ik klaar was in de keuken, sloop ik naar boven. Achter de deur van zijn kantoor hoorde ik hem zacht praten. Ik klopte hard op de deur en liep naar binnen. ‘Mens!’ riep hij met doodsangst in zijn ogen, terwijl hij zijn telefoon snel weglegde, ‘ik schrik me dood!’ ‘O, sorry’, lachte ik als een boerin met kiespijn. ‘Heb je zin in koffie?’ Opluchting vulde de kamer. Bij de koffie liet hij mij, schijnbaar terloops, weten dat hij de volgende dag niet mee zou eten. Er was een zakenrelatie uit het buiten­land in de stad en die moest hij een avondje vermaken. Dit gebeurde vaker, dus ik nam het voor kennisgeving aan. Wel besloot ik meteen dat ik iets heel gênants zou gaan doen, iets wat mijn trots eigenlijk niet toeliet: Niels bespieden. Op dinsdagmiddag posteerde ik mij achter het raam van het café tegenover zijn kantoor. Mijn lange, koperkleurige krullen, die mij normaliter op een kilometer afstand verraden, verstopte ik onder een hoedje. Ik hoefde niet lang te wachten. Nadat bijna iedereen het kantoor had verlaten, zag ik dat de lampen uitgingen. Om iets over zes ging de voordeur open. Ik zette me schrap. Was Niels alleen, met zijn zakenrelatie of... Nog geen twee seconden later had ik mijn harde bewijs in handen. Niels en Floor kwamen samen naar buiten. En ze lieten er geen misverstand over bestaan dat mijn vermoedens klopten. Ze leken wel tieners! Kussend, giechelend en helemaal in elkaar verstrengeld liepen ze weg. Ik bleef verdoofd achter.

Eigenlijk had ik er geen last van

Die verdoving duurde een paar maanden. Ik kon gewoon niet geloven dat mijn Niels mij zo kon verraden. Wanneer het besef dat het toch echt zo was door mijn ongeloof heen brak, was ik radeloos en kon ik niets anders dan huilen. Dat gebeurde alleen overdag, als ik alleen thuis was, nooit met Niels of een van onze kinderen in de buurt. Na een tijdje begon het te wennen; Niels had een minnares. De verbijstering, het verdriet en de woede die ik in het begin voelde bij deze wetenschap, werden langzamerhand minder. Ik begon me namelijk te realiseren dat ik er helemaal geen last van had. Sterker nog, dat wat ik dat eerste weekend had ervaren, gold nog steeds: onze relatie voer er wel bij. Niels en ik deden veel dingen samen, hij kwam met cadeautjes thuis, luisterde geduldig naar mijn verhalen en in bed bleef hij me verrassen.

Ik heb zo de beste deal

Nu we nog eens twee jaar verder zijn, ben ik er zelfs van overtuigd dat ik van ons drieën de beste deal heb. Niels lijdt zichtbaar onder zijn schuldgevoel en zijn angst mij kwijt te raken en die affaire kost hem ook nog eens enorm veel tijd, energie én geld. Floor is helemaal de pineut. Die moet het doen met de restjes van Niels. En aangezien ze de veertig inmiddels ruim gepasseerd is, zal haar hoop op een gezin zijn vervlogen.

Ik wil niet dat Niels ontdekt dat ik het weet van hem en Floor. Dat zou hem onvermijdelijk voor de keuze stellen: haar of mij. En dat brengt een hoop onnodige ellende met zich mee. Natuurlijk wil hij niet bij mij weg, anders zou hij dat allang hebben gedaan. Ik kan echter moeilijk tegen hem zeggen dat ik het niet erg vind, dat hij er gewoon mee kan doorgaan Ik heb namelijk wél mijn principes en die ga ik niet openlijk verloochenen. Nee, het beste is om het maar zo te houden. Ik weet zeker dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Niels concludeert dat hij zijn jongleursact niet kan volhouden, of dat Floor inziet dat ze Niels nooit en te nimmer van mij zal kunnen losweken. Dan heb ik Niels weer helemaal voor mij alleen. Of ik daar naar uitzie, weet ik niet. Het zou best kunnen dat we dan heel snel vervallen in de sleur van weleer. Tot het zover is, geniet ik dus maar gewoon van alles wat zijn schuldgevoelens bij hem losmaken.”

Dit artikel komt uit Nouveau magazine, de toegankelijke glossy voor vrouwen met smaak, stijl en substantie. Meer lezen? Ga naar Nouveau.nl.