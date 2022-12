Een espresso martini-oliebol? Híer koop je ze nu

Dit artikel is van Indebuurt. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

“Ik heb ’m expres zo genoemd”, grapt Wendy over haar nieuwste bedenksel. De Expresso-oliebol is afgeleid van de populaire cocktail espresso martini, afgekort ook wel esma genoemd. Daar lijkt-ie ook op, inclusief romige crèmelaag en drie koffieboontjes. “Die staan voor gezondheid, rijkdom en geluk.”

Kroonluchters en paarse loper

Wendy heeft al twaalf jaar een eigen oliebollenkraam in Rotterdam en sinds acht jaar is ze bij Dirk van den Broek in Ommoord te vinden. De paarse loper ligt uit, de kroonluchters hangen sierlijk boven de toonbank en de oliebollendiva staat er stralend achter. “Het is een lekkere volksbuurt hier, daar houd ik van. Elke dag komen mijn vaste klanten en ouderen uit de buurt gezellig een praatje maken.”

Het oliebollen bakken zit in haar DNA, want Wendy komt uit een echte oliebollenfamilie. “Mijn vader en moeder staan op de Lusthofstraat in Rotterdam, die kraam was eerst van mijn opa. Mijn tante staat bij het Schuttersveld in Crooswijk en mijn zus heeft een kraam in Veenendaal.”

Wendy's olliebollenkraam in Rotterdam heeft elk jaar een (alcoholische) specialiteit. Beeld Indebuurt Rotterdam

Specialiteiten met alcohol

Een aantal jaar geleden kon Wendy’s gebakskraam wel een boost gebruiken, dus ging ze – op aanraden van een klant – testen met Rotterdamse limoncello in het deeg. “Dingen afwegen kan ik niet, dus ik doe alles op gevoel. Toen ik de LimonGERSo-bol ging testen, moest mijn moeder steeds proeven. Ze was teut van al die alcohol!” De bol werd een groot succes en voor Wendy het wist stonden er rijen dik voor haar kraam. Ieder opvolgend jaar kwam er dus een nieuwe specialiteit.

Esma in een oliebol

Haar creativiteit loslaten op een nieuw recept vindt Wendy erg leuk. “In de zomer begin ik al met bedenken van de bol voor dat jaar. De espresso martini is nu zo populair onder jongelui, dus daar wilde ik dit jaar iets mee.”

De grote bol is gemaakt van normaal oliebollenbeslag en aan de binnenkant zit een romig mengsel met koffie en likeur. De oliebol is afgemaakt met een toef room bovenop en daar zitten drie chocoladekoffieboontjes in. Voor de finishing touch is de hele bol in een mengsel van suiker en cacao gerold. “Het is eigenlijk meer een gebakje.”

De Expresso-oliebol, afgeleid van de populaire espresso-martinicocktail. Beeld Indebuurt Rotterdam

Toewerken naar oud en nieuw

Voor oliebollenkraamhouders is Oudejaarsdag de belangrijkste dag van hun seizoen. Hoe die laatste dag van het jaar er voor Wendy uitziet? “Ik slaap meestal maar een paar uurtjes en dan sta ik om 01.00 uur in mijn kraam. Dan de hele dag bakken, sowieso tot een uur of zes ’s avonds. Daarna gaat de muziek hard aan en maken we schoon met een glaasje erbij. Als ik thuiskom eten we meestal spaghetti. En dan ga ik in bad, ook weer met een glaasje. Het is ieder jaar de vraag of ik de jaarwisseling haal.”

Wil je Wendy’s Expresso-bol proeven? Dan moet je naar de Nieuwe Ommoordseweg 4 in Rotterdam. Haar fonkelende paarse gebakskraam is zeven dagen per week van 11.00 tot 18.00 uur open. Tip: zet de bol op een martiniglas en je hebt hét perfecte toetje voor de feestdagen.

